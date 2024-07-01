«Лукашенко боится сказать правду» 1.07.2024, 10:22

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Что стоит за выпадами Минска в сторону Украины.

Лукашенко, кажется, снова ищет «откуда готовится нападение» на Беларусь. Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук в эфире «24 Канала» проанализировал действия белорусского диктатора.

Министерство обороны Беларуси сообщили о развертывании на границе с Украиной батальона реактивных систем залпового огня «Полонез». Это решение, заявили в ведомстве, приняли как ответ на «сложную ситуацию» у границы.

Более того, заместитель командующего силами специальных операций Беларуси заявил, что Украина якобы стягивает к границе технику и войска, чтобы «втянуть Беларусь в войну». Украинские пограничники объяснили, что вся деятельность на границе с Беларусью направлена защиту государства, а не является попыткой захватить чужие территории.

Добавим, что это происходит на фоне внезапной проверки войск в Беларуси.

«Лукашенко нужно объяснить своему народу, почему уже третий год подряд вооруженные силы Беларуси находятся в состоянии повышенной готовности и постоянно проводят учения. Они являются непрерывными. Мягко говоря, это нестандартная ситуация. Лукашенко не хочет сказать правду, почему это происходит, поэтому вынужден придумывать поводы, что это, мол, украинцы во всем виноваты», – объяснил Павел Лакийчук.

Возможно, некоторые белорусы действительно верят в басни Лукашенко или Путина о том, что Россия не напала на Украину, а лишь отражает «агрессию Украины». Конечно, большинство белорусского народа не поддерживает российское вторжение и понимает, что происходит на самом деле.

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