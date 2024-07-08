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Ученые назвали причину, почему следует отказаться от гаджетов и ламп ночью

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  • 8.07.2024, 23:36
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Ученые назвали причину, почему следует отказаться от гаджетов и ламп ночью

В исследовании приняли участие около 85 000 человек.

Лампочка, включенная ночью, чтение со светом после 00:00 или же просмотр новостной ленты в смартфоне могут повысить риск развития диабета 2 типа. Это подтверждает недавнее исследование, опубликованное в The Lancet Regional Health – Europe, о влиянии искусственного света на здоровье человека после полуночи.

В исследовании приняли участие около 85 000 человек в возрасте 40-69 лет. Днем и ночью они носили специальные устройства на руке, которые отслеживали влияние разного уровня света на них.

Эксперимент длился одну неделю, но состояние здоровья участников отслеживали в течение девяти лет. Так ученые обнаружили: те, у кого впоследствии развился диабет 2 типа, чаще подвергались влиянию искусственного света в течение 00:30-6:00 на той неделе, когда носили гаджеты на руке.

К тому же ученые еще раз отметили: влияние желтого света от лампы для чтения или синего от смартфона/телевизора может осложнить засыпание.

С одной стороны, эти результаты не доказывают причинно-следственной связи и имеют несколько ограничений. Например, исследователи не учли время приема пищи, которое может повлиять на циркадные ритмы и толерантность к глюкозе.

С другой стороны, результаты проявляют связь между воздействием искусственного света ночью и риском метаболических расстройств, в частности диабета.

Предыдущие исследования с участием и животных, и людей свидетельствуют, что влияние искусственного света может нарушить циркадные ритмы. А это в свою очередь приводит к снижению толерантности к глюкозе, изменению секреции инсулина и увеличению веса. Все это связано с повышенным риском метаболических расстройств, например, диабета 2 типа.

Есть эксперименты, также демонстрирующие: когда выработка мелатонина (гормон сна) нарушается, и циркадный ритм выходит из строя, это может привести к уменьшенному выделению инсулина поджелудочной железой. Это также вероятный фактор развития диабета.

«Совет избегать ночного света – простая и экономически эффективная рекомендация, которая может облегчить глобальное бремя диабета 2 типа для здоровья», – заключают авторы исследования под руководством исследователей из Университета Монаша в Австралии.

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