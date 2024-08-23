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Литва празднует 35-летие «Балтийского пути»

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  • 23.08.2024, 10:22
Литва празднует 35-летие «Балтийского пути»

Торжественные мероприятия пройдут сегодня.

Сегодня по всей Литве будут отмечать 35-летие «Балтийского пути», сообщает delfi.lt.

В ознаменование этого юбилея в пятницу по всей Литве пройдут различные мероприятия, концерты, выставки и собрания. В пятницу вечером, в столице, на Кафедральной площади пройдет концерт «650 километров свободы».

23 августа 1989 года, по случаю 50-летия со дня подписания преступного пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему, Литовское движение за перестройку, Народные фронты Эстонии и Латвии организовали «Балтийский путь» – живую цепь длиной 650 км, соединившую столицы трех государств, оккупированных Советским Союзом, — Вильнюс, Ригу и Таллинн.

По оценкам, от башни Гедиминаса в Вильнюсе до Башни Германа в Таллинне выстроились в очередь, держась за руки, около 2 млн человек, половина их которых были литовцы.

«Балтийский путь» был протестом против секретных протоколов и отмены независимости стран Балтии.

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