Литва празднует 35-летие «Балтийского пути»1
- 23.08.2024, 10:22
Торжественные мероприятия пройдут сегодня.
Сегодня по всей Литве будут отмечать 35-летие «Балтийского пути», сообщает delfi.lt.
В ознаменование этого юбилея в пятницу по всей Литве пройдут различные мероприятия, концерты, выставки и собрания. В пятницу вечером, в столице, на Кафедральной площади пройдет концерт «650 километров свободы».
23 августа 1989 года, по случаю 50-летия со дня подписания преступного пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему, Литовское движение за перестройку, Народные фронты Эстонии и Латвии организовали «Балтийский путь» – живую цепь длиной 650 км, соединившую столицы трех государств, оккупированных Советским Союзом, — Вильнюс, Ригу и Таллинн.
По оценкам, от башни Гедиминаса в Вильнюсе до Башни Германа в Таллинне выстроились в очередь, держась за руки, около 2 млн человек, половина их которых были литовцы.
«Балтийский путь» был протестом против секретных протоколов и отмены независимости стран Балтии.