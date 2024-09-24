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«Вся группа полегла»: Z-военкор рассказал о разгроме россиян на фронте

  • 24.09.2024, 14:45
  • 1,662
«Вся группа полегла»: Z-военкор рассказал о разгроме россиян на фронте

ВСУ ликвидировали целое подразделение оккупантов.

Российские военные продолжают сталкиваться с большими потерями на фронте, о чем пишут военные пропагандисты в Сети. В ходе наступлений на украинские позиции на Донбассе российские подразделения несут значительные потери, пишет «Диалог».

Автор Telegram-канала «Z.O.V Шкипера» сообщил, что накануне на фронте в бою с украинской армией погибла целая группа российских военнослужащих.

«С грустью сообщаю. Наши бойцы пали в неравной схватке с ВСУ. Вся группа полегла: СОМ, КРУТЫШ, АДЛЕР, ВИСКАРЬ. Спите спокойно, братья», — написал он.

Z-военкор признался, что именно этому подразделению россияне недавно собирали деньги на комплекс радиоэлектронной борьбы, но это не спасло их от гибели.

«Простите, пацаны», — добавил пропагандист.

Пользователи социальных сетей подчеркивают, что командование российской армии бросает подразделения в бой, не считаясь с потерями.

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