В Северном море дрейфует судно со взрывоопасным грузом из РФ

В Северном море дрейфует судно со взрывоопасным грузом из РФ2
- 24.09.2024, 19:06
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Пять портов отказали ему в ремонте.
Уже несколько дней в Северном море дрейфует сухогруз Ruby, который перевозит взрывоопасную селитру из России. Судно нуждается в ремонте, однако в ряде стран ему отказали в заходе в порты из соображений безопасности, пишет Bild.
Уже несколько дней сухогруз Ruby под флагом Мальты дрейфует в Северном море. На его борту — 20 000 тонн аммиачной селитры, используемой для производства удобрений. Именно это вещество взорвалось в порту Бейрута в 2020 году. Ruby приняла его на борт в конце августа в Кандалакше (Мурманская область России) и шла с ним в Испанию. Cпустя несколько дней судно попало в шторм и повредило руль. С тех пор оно ограничено в маневрах.
Ruby пыталась зайти на ремонт в порт Тромсё в Норвегии. Но из-за взрывоопасного груза ей отказали. Тогда местом проведения ремонта выбрали Клайпеду в Литве. Но и тамошние власти отвергли заявку. Так же поступили шведские порты Гетеборг и Уддевалла. Сухогруз решил идти на Мальту. Но порт Валлетты также отказал в заходе, заявив, что сначала он должен выгрузить селитру.
Эксперты разделяют опасения властей тех стран, которые отказали Ruby в ремонте. По мнению английского аналитика Роланда Алфорда, груз на борту имеет такую же взрывную силу, как атомные бомбы в Хиросиме и Нагасаки, пишет журнал Newsweek. Джейкоб Каарсбо из датского аналитического центра Europe рассказал телеканалу DR, что Ruby вела себя «подозрительно». По его словам, не исключено, что это часть гибридной операции РФ.