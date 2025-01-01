Ученые рассказали о пользе танцев 5 1.01.2025, 18:13

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Они обладают лечебным свойством.

Опубликованное в Journal of Medical Internet Research новое исследование доказало, что танцы не только улучшают настроение людей с болезнью Паркинсона, но и вызывают заметные изменения в активности мозга. Так, результаты считаются первыми, которые подтверждают положительный эффект танцев как через опросники, так и через магнитно-резонансную томографию(МРТ), пишет techinsider.

Как танцы помогают лечить депрессию

Исследование ученых Йоркского университета и Канадской национальной балетной школы охватило 23 человека с диагнозом болезнь Паркинсона и 11 здоровых участников, — в основном членов их семей.

Участники в течение восьми месяцев посещали еженедельные танцевальные классы, которые варьировались от «простых движений ног» до «сложных хореографических комбинаций».

Западные специалисты сосредоточились на области мозга добровольцев, которая известна как субкаллозальная поясная извилина (SCG), связанная с депрессией.

Сравнивая МРТ-сканы и опросы участников, ученые обнаружили: после каждого занятия уровень депрессии добровольцев снижался. При этом эффект становился более выраженным со временем.

Также участники исследования сообщали о значительном улучшении настроения и качества жизни из-за терапии танцами.

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