закрыть
11 января 2025, суббота, 16:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Тактика россиян очень изменилась»

5
  • 11.01.2025, 14:54
  • 5,898
«Тактика россиян очень изменилась»

В ВСУ рассказали об обстановке в Курской области.

Российская оккупационная армия продолжает осуществлять интенсивные штурмовые действия в Курской области. Для наступления на позиции украинских бригад враг использует сотни людей и технику.

Также путинские войска активно бомбят Курщину управляемыми авиабомбами. Об этом сообщили воины Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По словам командира 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины Егора Ноздрякова, в Кремле поставили задачу оккупантам вытеснить украинскую армию с территории Курской области до конца января. Чтобы исполнить желания своего диктатора командование РФ отправляет в штурмы еще больше пушечного мяса.

«Сейчас тактика россиян на Курщине очень изменилась. Они нагнали сюда свое мясо и проводят штурмовые действия большим количеством людей. Просто валят ордой, как во времена Второй мировой, по 20-30 человек», – рассказал украинский десантник.

В свою очередь украинские воины сдерживают российских захватчиков артиллерийским огнем и FPV-дронами. Кроме того, часто происходит ближний бой, ведь россияне заходят в посадки и уже там приходится вступать в бой пехоте и штурмовикам. В связи с этим на сегодняшний день украинские защитники стремятся увеличить количество пулеметных засад.

Также очень эффективным средством для сдерживания вражеских штурмов выступают артиллерийские снаряды с кассетными суббоеприпасами. Благодаря высокой эффективности всего несколько артиллерийских пушек уничтожают группы российской пехоты по 20-30 человек.

«Самая большая сложность для наших войск – превосходство в человеческом ресурсе противника. Но враг не ценит этот ресурс и не считается своими потерями. Просто посылают людей на мясо без конкретной цели, без постановки нормальной задачи», – отмечает комбат.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц