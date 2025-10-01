ВСУ рассекли «Добропольский выступ» 1 1.10.2025, 22:17

Украинские воины продолжают контрнаступление.

Украинские защитники продолжают контрнаступление на Добропольском направлении. За прошлые сутки они продвинулись на расстояние до 1400 метров.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

По словам генерала, он съездил в украинским защитникам на Добропольское направление, где продолжается контрнаступательная операция. Там он с командирами военных частей проанализировал выполнение конкретных задач. Также Сырский конкретизировал задачи с учетом актуальной ситуации и подчеркнул необходимость сохранения жизней украинских воинов.

«Наши силы обороны рассекли так называемый «Добропольский выступ» противника и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери», - сказал главнокомандующий.

Он отметил, что за прошлые сутки ВСУ восстановили контроль над 2,2 квадратными километрами территории. Также украинские воины провели ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 квадратных километров в Покровском районе.

«Наши штурмовые подразделения по отдельным направлениям продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боевых действий здесь ликвидированы 52 оккупанта, а общие потери противника за сутки составили 80 человек», - добавил генерал.

За время украинского контрнаступления в Покровском районе удалось освободить 177,8 квадратных километра территории. Еще 198,9 квадратных километра были зачищены от диверсантов.

Россияне потеряли 3320 человек, среди которых безвозвратно - 1864.

Также россияне остались без:

14 танков;

38 боевых бронированных машин;

202 артсистем;

5 РСЗО;

453 единиц автотехники;

61 мотоцикла и квадроцикла;

197 дронов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com