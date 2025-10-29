Зеленский о боях в Купянске: Ситуация непростая, но у наших сил больше контроля 29.10.2025, 23:11

Главком ВСУ доложил президенту Украины о ситуации на фронте.

Ситуация в Купянске остается непростой. Но у украинских защитников теперь больше контроля.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что он провел детальный разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым ситуацию на фронте. Речь шла о всех направлениях.

По словам Зеленского, самая сложная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где сохраняется самая высокая интенсивность боевых действий. Там все так же сосредоточено большое количество оккупантов.

Он уточнил, что россияне пытаются закрепиться на Покровском направлении любыми методами, и каждый уничтоженный там солдат РФ — это результат для всей Украины.

«Ситуация в Купянске остается непростой, но в эти дни больше контроля у наших сил, продолжаем защищать позиции», - обратил внимание президент.

Он добавил, что за сутки было зафиксировано десятки штурмов на Александровском направлении.

Зеленский рассказал, что детально обсудил с Сырским и Гнатовым планирование дальнобойных операций. Сейчас единственным сценарием остается принуждение РФ к завершению войны. Это можно обеспечить при помощи санкций мира и украинских дальнобойных санкций.

Также важным является восстановление Украины после российских ударов и координация действий с партнерами, обратил внимание президент.

«И главное — поддержка нашей армии, всех составляющих сил обороны и безопасности Украины, потому что Украина там, где украинские позиции сильны», - добавил он.

