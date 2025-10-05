Белорус вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата Молдовы 5.10.2025, 20:55

Денис Козловский

Команда Дениса Козловского борется за золотые медали молдовского первенства.

Кишеневский «Зимбру» в центральной встрече 15-го тура нанес поражение «Милсами» - и при прямом участии легионера из нашей страны.

Речь о Денисе Козловском, который открыл счет уже на 5-й минуте поединка. Его удар в конечном счете и оказался победным - 3:0.

Для Козловского этот гол стал уже 8-м в нынешнем чемпионате. При этом ряды «Зимбру» он пополнил по ходу сезона, который начинал в качестве футболиста «МЛ”, лидирующего в белорусской высшей лиги.

Теперь за 6 туров до финиша турнира «Зимбру» уступает лишь 2 балла «Шерифу», который возглавляет гонку за золотые медали. Что касается Козловского, то он делит звание лучшего снайпера чемпионата Молдовы.

