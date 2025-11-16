закрыть
Украинские нацгвардейцы показали эффектную работу дронов на Херсонщине

  • 16.11.2025, 21:16
Украинские нацгвардейцы показали эффектную работу дронов на Херсонщине

Уничтожены ЗРК «БУК-М3» и «Оса».

Бойцы Национальной гвардии Украины осуществили успешные удары дронами на Херсонщине. В результате атаки были уничтожены зенитно-ракетные комплексы россиян.

Об этом сообщает Facebook Министерства внутренних дел Украины.

«В период дежурства 11 и 12 ноября на направлении УВ «Юг» (30КМП) было обнаружено ЗРК «Оса» на дистанции 51 км от ЛБЗ в районе н.п. Новокиевка и ЗРК «Бук-М3» на дистанции 50 км от ЛБЗ в районе н.п. Ульяновка», - говорится в сообщении.

После их обнаружения вражеские цели были уничтожены. Соответствующую задачу выполнили силы ударных дронов подразделения 27-й Печерской бригады НГУ «Lasar's Group».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские воины успешно атакуют вражескую технику, после чего та подрывается.

