Украинские нацгвардейцы показали эффектную работу дронов на Херсонщине
- 16.11.2025, 21:16
Уничтожены ЗРК «БУК-М3» и «Оса».
Бойцы Национальной гвардии Украины осуществили успешные удары дронами на Херсонщине. В результате атаки были уничтожены зенитно-ракетные комплексы россиян.
Об этом сообщает Facebook Министерства внутренних дел Украины.
«В период дежурства 11 и 12 ноября на направлении УВ «Юг» (30КМП) было обнаружено ЗРК «Оса» на дистанции 51 км от ЛБЗ в районе н.п. Новокиевка и ЗРК «Бук-М3» на дистанции 50 км от ЛБЗ в районе н.п. Ульяновка», - говорится в сообщении.
После их обнаружения вражеские цели были уничтожены. Соответствующую задачу выполнили силы ударных дронов подразделения 27-й Печерской бригады НГУ «Lasar's Group».
На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские воины успешно атакуют вражескую технику, после чего та подрывается.