Из-за атаки дронов на порт в Туапсе загорелся нефтяной танкер
- 2.11.2025, 9:06
OSINT-каналы зафиксировали по меньшей мере три очага пожара.
Из-за атаки беспилотников ночью 2 ноября в Туапсе Краснодарского края РФ вспыхнул пожар в порту. Российские власти официально подтвердили возгорание одного из нефтяных танкеров в результате обстрела, передает «Фокус».
Оперативный штаб Краснодарской области сообщил также о повреждении нефтетопливного терминала. Об этом сообщило российское издание «Известия» со ссылкой на заявление местных властей, а также информировало агентство Reuters.
По данным россиян, экипаж танкера, на котором поднялся пожар, не пострадал, поскольку его успели вовремя эвакуировать.
«Пострадала палубная надстройка. На судне возник пожар. Повреждения получили здания и инфраструктура терминала», — говорится в сообщении.
Между тем OSINT-каналы зафиксировали по меньшей мере 3 очага возгорания в порту в Туапсе. Об этом в частности свидетельствуют фотографии и видеоролики, снятые очевидцами с места событий.
«На кадрах очевидцев зафиксировано по меньшей мере 3 очага возгорания. Два из них — на глубоководном причальном комплексе ООО «РН-Морской терминал Туапсе», еще один — на нефтеналивном причале в районе Южного мола», — считают аналитики.
Аналитики также предполагают, что в Туапсе якобы есть еще один очаг возгорания из-за атаки беспилотников. Вероятно, он зафиксирован на сухогрузно-навалочном пирсе в северо-западной части бухты, однако достоверных данных, подтверждающих этот факт, пока нет.
OSINT-канал «КіберБорошно» также предполагает, что один из ударов, вероятно, пришелся по нефтетопливному пирсу.
Напомним, перед этим в сети сообщали о взрывах и пожаре в Туапсе Краснодарского края РФ.