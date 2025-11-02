закрыть
Из-за атаки дронов на порт в Туапсе загорелся нефтяной танкер

  • 2.11.2025, 9:06
  • 3,626
Из-за атаки дронов на порт в Туапсе загорелся нефтяной танкер

OSINT-каналы зафиксировали по меньшей мере три очага пожара.

Из-за атаки беспилотников ночью 2 ноября в Туапсе Краснодарского края РФ вспыхнул пожар в порту. Российские власти официально подтвердили возгорание одного из нефтяных танкеров в результате обстрела, передает «Фокус».

Оперативный штаб Краснодарской области сообщил также о повреждении нефтетопливного терминала. Об этом сообщило российское издание «Известия» со ссылкой на заявление местных властей, а также информировало агентство Reuters.

По данным россиян, экипаж танкера, на котором поднялся пожар, не пострадал, поскольку его успели вовремя эвакуировать.

«Пострадала палубная надстройка. На судне возник пожар. Повреждения получили здания и инфраструктура терминала», — говорится в сообщении.

Между тем OSINT-каналы зафиксировали по меньшей мере 3 очага возгорания в порту в Туапсе. Об этом в частности свидетельствуют фотографии и видеоролики, снятые очевидцами с места событий.

«На кадрах очевидцев зафиксировано по меньшей мере 3 очага возгорания. Два из них — на глубоководном причальном комплексе ООО «РН-Морской терминал Туапсе», еще один — на нефтеналивном причале в районе Южного мола», — считают аналитики.

Аналитики также предполагают, что в Туапсе якобы есть еще один очаг возгорания из-за атаки беспилотников. Вероятно, он зафиксирован на сухогрузно-навалочном пирсе в северо-западной части бухты, однако достоверных данных, подтверждающих этот факт, пока нет.

OSINT-канал «КіберБорошно» также предполагает, что один из ударов, вероятно, пришелся по нефтетопливному пирсу.

Напомним, перед этим в сети сообщали о взрывах и пожаре в Туапсе Краснодарского края РФ.

