«Беларусь Натальи Радиной» появилась на крупнейшей книжной онлайн-платформе Украины
- 7.11.2025, 9:55
Книгу теперь можно купить на Yakaboo.
Украинская версия книги известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора», рассказывающая о современной истории Беларуси глазами главного редактора сайта Charter97.org Натальи Радиной, появилась на книжной онлайн-платформе Yakaboo. Глава издательства «Друкарський двір Олега Федорова» Олег Федоров рассказал сайту Charter97.org, что означает появление книги на этой площадке:
— Появление книги Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной» на украинской площадке Yakaboo — это важный шаг для нас и, надеемся, для белорусских читателей тоже. Это означает, что книга официально вошла в украинское культурное пространство и стала доступной широкому кругу читателей — не только в пределах Украины, но и для всей диаспоры, которая пользуется этой платформой. Для нас это знак взаимного доверия между украинской и белорусской издательскими средами, ведь у нас есть общий опыт борьбы за свободу слова, достоинство и право быть услышанными.
В Украине не так много книг, которые глубоко и честно рассказывают о современной Беларуси. Именно поэтому «Беларусь Натальи Радиной» может быть интересна украинскому читателю: это не просто биографическая история, а документальный взгляд на жизнь человека, который воплощает моральную силу и гражданское мужество. Через судьбу Натальи Радиной читатель видит трагическую, но в то же время героическую историю белорусского общества, борющегося с диктатурой.
Для украинцев эта книга — еще одно напоминание о том, насколько близки наши народы в стремлении к свободе и насколько общими являются наши вызовы. Она — о солидарности, мужестве и о цене, которую журналист платит за правду.
Купить книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» можно на следующих площадках:
Через сайт издательства «ISIA Media».
На украинском языке можно через сайт издательства «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.
В ближайшее время книга выйдет на белорусском и английском языках.
Книга будет интересна не только историкам, журналистам и политологам, изучающим Беларусь, но и широкому кругу читателей.