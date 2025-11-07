закрыть
«Беларусь Натальи Радиной» появилась на крупнейшей книжной онлайн-платформе Украины

  • 7.11.2025, 9:55
«Беларусь Натальи Радиной» появилась на крупнейшей книжной онлайн-платформе Украины

Книгу теперь можно купить на Yakaboo.

Украинская версия книги известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора», рассказывающая о современной истории Беларуси глазами главного редактора сайта Charter97.org Натальи Радиной, появилась на книжной онлайн-платформе Yakaboo. Глава издательства «Друкарський двір Олега Федорова» Олег Федоров рассказал сайту Charter97.org, что означает появление книги на этой площадке:

— Появление книги Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной» на украинской площадке Yakaboo — это важный шаг для нас и, надеемся, для белорусских читателей тоже. Это означает, что книга официально вошла в украинское культурное пространство и стала доступной широкому кругу читателей — не только в пределах Украины, но и для всей диаспоры, которая пользуется этой платформой. Для нас это знак взаимного доверия между украинской и белорусской издательскими средами, ведь у нас есть общий опыт борьбы за свободу слова, достоинство и право быть услышанными.

В Украине не так много книг, которые глубоко и честно рассказывают о современной Беларуси. Именно поэтому «Беларусь Натальи Радиной» может быть интересна украинскому читателю: это не просто биографическая история, а документальный взгляд на жизнь человека, который воплощает моральную силу и гражданское мужество. Через судьбу Натальи Радиной читатель видит трагическую, но в то же время героическую историю белорусского общества, борющегося с диктатурой.

Для украинцев эта книга — еще одно напоминание о том, насколько близки наши народы в стремлении к свободе и насколько общими являются наши вызовы. Она — о солидарности, мужестве и о цене, которую журналист платит за правду.

Купить книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» можно на следующих площадках:

Через сайт издательства «ISIA Media».

На украинском языке можно через сайт издательства «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.

В ближайшее время книга выйдет на белорусском и английском языках.

Книга будет интересна не только историкам, журналистам и политологам, изучающим Беларусь, но и широкому кругу читателей.

