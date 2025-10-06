закрыть
6 октября 2025, понедельник, 10:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лучший способ купить книгу «Беларусь Натальи Радиной»

1
  • 6.10.2025, 9:49
Лучший способ купить книгу «Беларусь Натальи Радиной»

Книга уже доступна на двух языках.

Новая книга известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» вышла на русском и украинском языках.

Юрий Фельштинский – автор таких книг, как «ФСБ взрывает Россию», «Корпорация: Россия и КГБ во времена президента Путина», «Третья мировая. Битва за Украину» и других – на этот раз обратился к истории современной Беларуси, описанной через жизнь одного человека: известной белорусской журналистки Натальи Радиной.

Лучший способ приобрести книгу на русском языке — заказать ее на сайте через сайт издательства «ISIA Media»:

https://bukinist.de/bookpod/ru/publicistika/412770-belarus-natali-radinoj-zhurnalistka-protiv-diktatora-9783689591335.html

На украинском языке можно через сайт издательства «Друкарський двір Олега Федорова».

В ближайшее время книга выйдет на белорусском и английском языках.

Книга будет интересна не только историкам, журналистам и политологам, изучающим Беларусь, но и широкому кругу читателей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров