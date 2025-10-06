Лучший способ купить книгу «Беларусь Натальи Радиной»1
Книга уже доступна на двух языках.
Новая книга известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» вышла на русском и украинском языках.
Юрий Фельштинский – автор таких книг, как «ФСБ взрывает Россию», «Корпорация: Россия и КГБ во времена президента Путина», «Третья мировая. Битва за Украину» и других – на этот раз обратился к истории современной Беларуси, описанной через жизнь одного человека: известной белорусской журналистки Натальи Радиной.
Лучший способ приобрести книгу на русском языке — заказать ее на сайте через сайт издательства «ISIA Media»:
https://bukinist.de/bookpod/ru/publicistika/412770-belarus-natali-radinoj-zhurnalistka-protiv-diktatora-9783689591335.html
На украинском языке можно через сайт издательства «Друкарський двір Олега Федорова».
В ближайшее время книга выйдет на белорусском и английском языках.
Книга будет интересна не только историкам, журналистам и политологам, изучающим Беларусь, но и широкому кругу читателей.