закрыть
16 декабря 2025, вторник, 8:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский назвал следующие шаги в переговорах о мире

  • 16.12.2025, 8:08
Зеленский назвал следующие шаги в переговорах о мире
Владимир Зеленский

Будет встреча в США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в эти выходные в США состоятся новые переговоры Киева и Вашингтона по мирному плану. Разговор будет после того, как США проведут консультации с РФ.

Об этом заявил Зеленский отвечая на вопросы СМИ.

«Сегодня-завтра мы доработаем документы, далее США в ближайшие дни проведут консультации с (россиянами - ред.), после этого проведут консультации с президентом США, после этого наши команды встретятся в США в ближайшее время. Думаю может даже на выходных», - сказал президент Украины.

Он добавил, что после этой будет видно, что будет дальше. В частности, Украина будет думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере с президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры в Берлине и путь к встрече с Трампом

Напомним, 14 и 15 декабря в Берлине состоялся очередной раунд переговоров между Украиной, США и Европой по мирному плану США.

В нем непосредственно участвовали президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Исходя из информации в СМИ и публичных заявлений, становится понятно, что ключевыми на данный момент являются вопросы территорий и гарантий безопасности.

В частности, США требуют от Украины выйти из Донбасса, на что Киев по-прежнему не соглашается. Также Вашингтон предлагает гарантии безопасности по аналогии 5 статьи НАТО. Зеленский уже сообщил, что документ по гарантиям будет проголосован в Конгрессе США - об этом есть договоренность.

Кроме этого, 15 декабря Европа представила свой план гарантий безопасности для Украины. Он имеет 6 ключевых пунктов и касается военной поддержки, механизма контроля прекращения огня, обязанности ответить в случае повторного нападения РФ на Украину, и ряда других моментов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич