Зеленский назвал следующие шаги в переговорах о мире 16.12.2025, 8:08

Владимир Зеленский

Будет встреча в США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в эти выходные в США состоятся новые переговоры Киева и Вашингтона по мирному плану. Разговор будет после того, как США проведут консультации с РФ.

Об этом заявил Зеленский отвечая на вопросы СМИ.

«Сегодня-завтра мы доработаем документы, далее США в ближайшие дни проведут консультации с (россиянами - ред.), после этого проведут консультации с президентом США, после этого наши команды встретятся в США в ближайшее время. Думаю может даже на выходных», - сказал президент Украины.

Он добавил, что после этой будет видно, что будет дальше. В частности, Украина будет думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере с президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры в Берлине и путь к встрече с Трампом

Напомним, 14 и 15 декабря в Берлине состоялся очередной раунд переговоров между Украиной, США и Европой по мирному плану США.

В нем непосредственно участвовали президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Исходя из информации в СМИ и публичных заявлений, становится понятно, что ключевыми на данный момент являются вопросы территорий и гарантий безопасности.

В частности, США требуют от Украины выйти из Донбасса, на что Киев по-прежнему не соглашается. Также Вашингтон предлагает гарантии безопасности по аналогии 5 статьи НАТО. Зеленский уже сообщил, что документ по гарантиям будет проголосован в Конгрессе США - об этом есть договоренность.

Кроме этого, 15 декабря Европа представила свой план гарантий безопасности для Украины. Он имеет 6 ключевых пунктов и касается военной поддержки, механизма контроля прекращения огня, обязанности ответить в случае повторного нападения РФ на Украину, и ряда других моментов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com