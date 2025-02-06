Российский солдат на КамАЗе уничтожил свой же Су-25 34 6.02.2025, 8:17

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Самолет, который дислоцировался в Крыму, больше не взлетит.

Российский солдат-призывник на КАМАЗе без водительских прав протаранил штурмовик Су-25СМ3 на аэродроме в оккупированном Симферополе.

Как стало известно близкому к российскому силовикам Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ», самолет «получил повреждения, не позволяющие его дальнейшее использование по назначению».

«Инцидент произошел в тот момент, когда военнослужащий из Челябинской области Александр Эрлих перегонял грузовик из одной зоны стоянки летательных аппаратов в другую. Превысив скорость, он столкнулся с штурмовиком, буксируемым при помощи жесткой сцепки автомобилем УРАЛ АПА-5Д», — пишет Telegram-канал.

Ущерб, причиненный Минобороны РФ, составил около четырех миллионов долларов.

«Кроме того, войсковая часть оказалась лишена возможности выполнять боевые задачи по предназначению в связи с отсутствием резервных воздушных судов данного типа. Суд приговорил Эрлиха к году лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, а также частично удовлетворил гражданский иск военной прокуратуры на сумму в 10 млн рублей. Солдат просил снизить размер взыскиваемого ущерба до 300 тыс. рублей. Суд апелляционной инстанции оставил приговор в силе», — сообщил Telegram-канал.

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