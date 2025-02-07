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На Аляске с радаров пропал пассажирский самолет

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  • 7.02.2025, 15:30
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На Аляске с радаров пропал пассажирский самолет

Идет поисковая операция.

На Аляске в США исчез самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании Bering Air с девятью пассажирами и пилотом на борту. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что самолет направлялся из Уналаклита в Ном — оба города на западе Аляски, которые разделены заливом Нортон-Саунд.

Полиция штата Аляска получила сообщение об исчезновении «самолета, опоздавшего на рейс».

Волонтерская пожарная служба Нома заявила, что проводит активные наземные поиски. При этом спасатели ограничены в поисках с воздуха из-за плохой погоды.

В то же время Береговая охрана США и Военно-воздушные силы запланировали полеты, чтобы осмотреть территорию и попытаться найти самолет.

Береговая охрана отметила, что самолет находился примерно в 19 километрах от берега, когда его координаты были потеряны.

По данным трекера полетов FlightRadar24, самолет в последний раз зафиксировали над заливом Нортон-Саунд около 15:16 по местному времени.

«Точное местонахождение самолета до сих пор неизвестно. Мы продолжаем расширять поисковые усилия на как можно большем количестве направлений, пока самолет не будет найден», — отметили в пожарной службе Нома.

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