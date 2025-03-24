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«Лукашенко разыграл подобострастную сценку»

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  • 24.03.2025, 9:19
  • 5,856
«Лукашенко разыграл подобострастную сценку»

Белорусский диктатор подготовил спектакль для Путина.

«Вот ты видишь суслика? А от там есть». Именно так можно переформулировать объяснения Александра Лукашенко тому, что он постоянно не выполняет свои же обещания. Выполняю – просто вы не туда смотрите.

Механизм того, как это происходит, объяснил в своей авторской программе на БРЦ аналитик Сергей Чалый.

Вот, например, Александр Лукашенко уже много раз обещал, что к власти придет новое поколение управленцев.

«Новое поколение, как было обещано, сегодня управляет страной. Действительно пришло к управлению страной, главным блоком новое поколение. Абсолютно новое», - заявил глава Беларуси во время утверждения нового состава правительства.

А что мы видим на практике…

Например, новый глава правительства Александр Турчин, который до своего назначения главой Минской области, уже более года успел поработать вице-премьером, описывает свое возвращение как дежавю:

«Вспоминаю этот зал, вижу много знакомых лиц и среди членов правительства, и среди аппарата Света министров…».

Как отмечает Чалый, противоречие между тезисом о «совершенно новом поколении» и переназначением, например, 62-летнего вице-примера Анатолия Сивака настолько очевидно, что Лукашенко даже пришлось сказать:

«Вы, Анатолий Александрович, совсем молодой человек. Вся ваша беда в том, что вы неплохо выполняете свои функции и не подготовили себе замену, чтобы вас двигать дальше. Вы не выжигайте вокруг себя поле или делайте так, чтобы оно не выжигалось».

По словам Чалого, в данном случае Лукашенко использует свой любимый прием – «перенесение».

«Ведь он же о себе говорит. Ну, поле выжженное, замены нет, да и я, в общем-то, неплохо справляюсь… И вот вся эта риторика о смене поколений это же просто способ – сначала подменить, а потом уже «заиграть» первоначальные обещания, которые он давал как в Минске своим чиновникам, так и в Москве - Путину, что он уйдет к 2025 году», - считает аналитик.

Точно также, по словам Чалого, Лукашенко «заиграл» и обещание «провести конституционную реформу с целью подготовить свой уход».

«Я вам обещал Конституционную реформу. Вот, все, придал ВНС (Всебелорусскому народному собранию. – прим.) конституционный статус. Я вам обещал смену поколений. Ну вот, сменил я вам поколения. И вообще «я не собирался выдвигаться на эти выборы, но там целая буря поднялась. Валентина Ивановна (спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко - прим.) тоже была сторонницей того, чтобы я не сбежал в сторону», - объясняет Чалый поведение Лукашенко.

При этом он отмечает красоту, с которой белорусский правитель жонглирует своими же обещаниями:

«В Минске он оправдывался перед чиновниками уговорами Кочановой (председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова - прим.), а в Москве перед Путиным – Матвиенко».

А что же президент России? Перед Путиным Лукашенко разыграл подобострастную сценку, также найдя оправдания, почему не ушел из власти, как обещал:

«И вообще, Владимир Владимирович, не гневайся. Эти выборы, они ж были не про то, чтобы я остался, а ради общего союзного блага. Ведь это было голосование: «Мы с Россией, восточный наш вектор, здесь наша колыбель или где-то там? Ну вот ответ. Народ дал ответ. И у нас этот вопрос, как главный вопрос, тихо, непублично, он всегда стоял…».

То есть, отмечает аналитик, Лукашенко как бы говорит:

«И вообще, Владимир Владимирович, не обижайтесь, что я сменил только членов правительства, а не себя. Вы нисколько не сомневайтесь – не только я, но и мои, коллеги члены правительства, депутаты – сторонники теснейших наших отношений…»

Ну разве мог Путин после таких слов не простить Лукашенко?

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