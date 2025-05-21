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«Движение возникает — сразу же вылетает рой дронов»

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  • 21.05.2025, 9:28
  • 3,134
«Движение возникает — сразу же вылетает рой дронов»

Россияне паникуют из-за превосходства Украины в войне БПЛА.

В применении БПЛА на линии фронта Силы обороны Украины превосходят российскую армию. Украинские дроны контролируют линию фронта уже на 50 км.

Об этом рассказал российский Z-волонтер, участник агрессии против Украины Михаил Полынков, передает Dialog.UA.

Он отметил усиление беспилотных возможностей ВСУ. «На фронте ситуация мало изменилась. По-прежнему малое небо за противником. Он действительно контролирует и ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.), и гораздо глубже территории. Так называемая killzone создается, «смертельная зона». Раньше было 15 км, а сейчас перспектива на 50 км. Движение возникает - сразу же вылетает рой дронов», - рассказал оккупант.

Он утверждает, что, согласно слухам, склады Минобороны РФ якобы забиты различными беспилотниками, однако военным их не раздают. «Может, готовятся действительно к войне с Европой», - уточнил Полынков.

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