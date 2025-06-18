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Минское метро меняет режим работы 20 и 21 июня

  • 18.06.2025, 19:22
Минское метро меняет режим работы 20 и 21 июня

Движение поездов организуют по пятничному графику.

Минский метрополитен меняет режим работы 20 и 21 июня, сообщили в пресс-службе подземки.

Так, в связи с проведением Республиканского бала выпускников в Минске движение поездов метрополитена организуют по пятничному графику с 05.30 пятницы, 20 июня, до 02.00 ночи субботы, 21 июня.

При этом 21 июня станции метро на вход закроют в 1.25 часов. Однако «Немигу» закроют на вход в 1.40 часов и на станции «Купаловской» вход со стороны улицы Карла Маркса будет закрыт 20 июня в 21.00 часов.

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