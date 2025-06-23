«У Ирана есть ряд проблем» 23.06.2025, 14:30

Олег Белоколос

Политолог рассказал о результатах военной операции США против режима аятолл.

Соединенные Штаты Америки в ночь на 22 июня предприняли масштабную военную операцию против Ирана, нанеся точные удары по трем иранским ядерным объектам. Эта операция стала крупнейшим военным вмешательством США в регионе за последние десятилетия.

Что можно сказать о результатах этой операции, остановлена ли ядерная программа Ирана? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Насколько я понимаю, существует определенный алгоритм действий, который сложился еще со времен Второй мировой войны — как у американцев, так и у британцев. То есть после нанесения удара с воздуха проводится оценка его эффективности по определенным параметрам. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости нанести второй удар, внести какие-то коррективы.

Даже у самих военно-воздушных сил США пока нет окончательной оценки, которую они, естественно, получают из разных источников. В данный момент сложно дать какой-то однозначный комментарий.

— Ждать ли ответного удара от Тегерана?

— Здесь стоит отметить несопоставимость возможностей вооруженных сил Соединенных Штатов и Ирана. Ранее я отслеживал и оценивал развитие ракетной программы Ирана — не как военный, а скорее как эксперт в сфере внешней политики. У них есть определенные типы ракет, способные нанести какой-то удар по базам на Ближнем Востоке, как это уже пытались делать.

Но, во-первых, думаю, что американцы эту возможность учитывают и, соответственно, принимают какие-то меры. А во-вторых, эти ракеты, скажем так, малоточные, у них большой разброс, есть проблемы с поиском цели. Ирану не хватает оборудования наведения, а имеющееся не такого качества, чтобы можно было говорить о высокой точности.

Так что да, какие-то удары по базам США на Ближнем Востоке Иран может попытаться нанести. Но насколько они будут эффективны, учитывая готовность американцев и несовершенство самих ракет, даже тех, которые заявлены как баллистические, с дальностью полета в тысячу–две тысячи километров, — это большой вопрос.

— Трамп заявил о возможной смене режима в Иране. Как этого можно добиться?

— В Иране действительно существует значительное количество людей, которые недовольны существующим режимом. Мы видели это во время последних протестов, но очередная волна была довольно жестоко подавлена. Мы в Украине хорошо это понимаем, уверен, что вы, белорусы, тоже убедились, что современные диктаторские режимы не боятся мирных демонстраций. Для них невооруженный протест не представляет угрозы, диктаторы подавляют его без всякого зазрения совести.

Если раньше, например, в 70–80-е годы, ситуация могла быть другой (не знаю, возможно, это предмет отдельного исследования), то сегодня любой диктатор совершенно спокойно применяет против гражданских лиц весь арсенал средств подавления, имеющихся в распоряжении армии. И, конечно же, армия в таких условиях выигрывает.

Если вы хотите изменить режим сейчас, то придется прибегнуть к немирным средствам. Готова ли внутренняя оппозиция в Иране взять в руки оружие и сместить власть — сказать сложно. Тут много факторов, чтобы это точно оценить, но сейчас мало кто вообще знает так хорошо ситуацию, особенно из тех, кто находится за пределами страны. Однозначно одно — мирными демонстрациями режим не свергнуть.

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