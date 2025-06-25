«Лукашенко дали отмашку в Москве» 2 25.06.2025, 11:42

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В чем была миссия Кита Келлога в Беларуси?

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что США не под силам оторвать режим Лукашенко от России. Об этом журналистка рассказала в интервью известному журналисту Евгению Киселеву:

— Лукашенко абсолютно несамостоятелен в своих действиях и не в состоянии контролировать собственную армию. И мы видели в 2022 году, что все его заверения, что с территории Беларуси в Украину не войдут российские военнослужащие, оказались ложью. Поэтому говорить о какой-то самостоятельности Лукашенко мы не можем.

Мои украинские друзья, политики и дипломаты, спрашивали, зачем Кит Келлог едет в Минск. Думаю, что сейчас Путину и Лукашенко очень важно сохранять некий переговорный процесс с США, потому что они опасаются президента Трампа, они понимают, что он абсолютно непредсказуем, что нельзя доверять его заявлениям о переговорах. Ситуация с Ираном это показала. Можно говорить о переговорах, а на следующий день нанести ракетный удар по ядерным объектам.

И поэтому их задача, чтобы Трамп оставался в этом переговорном процессе любой ценой и не перешел к решительным действиям, не ввел сокрушительные санкции против России и Беларуси.

Думаю, в Москве Лукашенко дали отмашку и сказали разговаривать с американцами и освобождать узников совести. Это хорошо, потому что нет ничего важнее человеческой жизни. Пока идет этот переговорный процесс, пока они обсуждают, какие будут ответные шаги со стороны США, важно, чтобы на свободу вышли все политические заключенные.

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