«Следующая война может начаться в космосе» 13.07.2025, 16:05

Британский генерал-майор выступил с заявлением.

Следующая война Великобритании «с большой вероятностью» начнется в космосе. Об этом заявил генерал-майор, глава Космического командования Великобритании (UKSC) Пол Тедман, передает The Telegraph.

По его словам, «космическая сфера» станет все более важной в ближайшие годы. Также он призвал увеличить инвестиции для защиты страны от внеземных угроз.

«Космос является одной из самых быстро растущих сфер военного развития, и до вторжения в Украину Россия доминировала в этой области, когда Кремль сломал украинские спутники. Сейчас иностранные государства стремятся контролировать пространство над воздушным пространством перед запуском истребителей, и как Великобритания, так и США разрабатывают оружие, которое может быть использовано в космосе», — подчеркнули в издании.

По словам Тедмана, Великобритания должна быть осторожнее в отношении угроз своим спутникам и больше инвестировать во внутренние космические возможности.

Когда журналисты The House спросили, начнется ли следующая война в космосе, генерал-майор ответил:

«Это очень вероятно. Чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства, нужно контролировать космическое пространство, что даст вам свободу маневра на суше и в морском пространстве. Если вы согласны с этим утверждением, то логика подсказывает, что перед тем, как делать что-либо, нужно обеспечить безопасность космического пространства».

Он заверил, что правительство премьер-министра страны Кира Стармера «понимает это», ведь космический сектор недавно получил значительные инвестиции. Однако Тедман предупредил, что UKSC «должен пройти долгий путь, прежде чем мы достигнем того объема и расходов, которые получают другие отрасли в рамках этих крупных обзоров».

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