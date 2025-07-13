Европейцы поддерживают возвращение Великобритании в ЕС 13.07.2025, 22:25

54% британцев хотели бы вернуться в союз.

Спустя десять лет после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза, новый опрос показывает: большинство граждан четырёх стран-членов ЕС готовы поддержать возвращение Лондона в ЕС, но только при условии, что страна полностью присоединится к основной политике Евросоюза.

Об этом пишет «Европейская правда».

Исследование YouGov, проведённое во Франции, Германии, Италии, Испании, Дании и самой Великобритании, показало, что поддержка повторного членства Великобритании колеблется от 51% в Италии до 63% в Германии.

В то же время большинство респондентов – от 58% до 62% – считают, что Великобритания не должна возвращаться на тех же условиях, что и до Brexit, в частности с сохранением исключений в отношении евро и Шенгенской зоны.

Лишь около пятой части опрошенных в этих странах считают, что Великобритания может вернуться без изменений. Ещё около трети (33–36%) согласились бы на возвращение страны только с прежними льготами, однако большинство (41–52%) выступили против такого сценария.

В самой Великобритании, по данным опроса, 54% респондентов в целом поддержали бы возвращение страны в ЕС.

Однако, если возвращение будет предполагать отказ от предыдущих исключений, доля сторонников уменьшается до 36%, а против выступают 45% опрошенных.

Среди избирателей, которые ранее голосовали за сохранение членства в ЕС, готовность к возвращению на новых условиях существенно снижается. Лишь 60% таких респондентов поддержали бы возвращение без исключений, что на 25 пунктов меньше, чем в случае без уточнений.

Такая же тенденция наблюдается среди избирателей Лейбористской партии (58%, −23 пункта) и Либеральных демократов (49%, −31 пункт).

Исключением среди стран ЕС стала Дания. Там 72% опрошенных поддерживают возвращение Великобритании, и 43% не возражают против сохранения прежних льгот.

Исследование также показало, что большинство респондентов во всех пяти европейских странах (63–75%) поддержали бы вступление независимой Шотландии в Евросоюз в случае её отделения от Соединённого Королевства.

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