Трамп выступил с «важным заявлением» 12 14.07.2025, 19:48

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Киеву — много оружия, Москве — 100-процентные пошлины.

Президент США Дональд Трамп сделал «важное заявление», которое он анонсировал три дня назад. Президент США сделал его на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент США снова заявил, что «очень недоволен Россией».

«Я очень, очень недоволен Россией. Если в течение 50 дней не будет соглашения о прекращении огня, я введу очень жесткие пошлины — примерно в 100% — против России и ее партнеров», сказал Трамп.

Трамп также анонсировал поставку 17 Patriot Украине. Кроме этого, президент США объявил о соглашении с НАТО по поставкам оружия в Украину.

Он подчеркнул, что генсек НАТО Рютте позже расскажет о деталях соглашения, о котором уже знают европейские лидеры.

«Торговля отлично подходит для прекращения войн. Сегодня мы заключили сделку: мы направим НАТО самое современное оружие, а они будут переправлять его в Украину. За это заплатят они, а не американские налогоплательщики. Военная техника стоимостью в миллиарды долларов будет быстро доставлена на поле боя. В том числе там будут 17 установок Patriot — они начнут поступать уже сегодня: пара стран отдаст Украине свои, а мы заменим их на новые», - отметил Трамп.

Президент США также заявил о своем разочаровании Путиным.

«Я разочарован в Путине. Я примерно четыре раза думал, что мы заключили сделку, но вместо этого мы до сих пор об этом только говорим. Я разговариваю с ним, кладу трубку, думаю, что это был великолепный разговор, а потом ракеты летят на Киев. И я говорю: «Странно». Путин обманул Клинтона, Буша, Байдена, Обаму, но не обманет меня. Разговоры ничего не значат, нужно переходить к действиям. Еще раз: эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Не задавайте мне вопросов, как далеко я готов зайти, если Путин продолжит эскалацию», - сказал Трамп.

Кроме этого, Трамп заявил, что война РФ против Украины должна остановиться и назвал соглашение с НАТО «большим».

«Это очень большая сделка, в США будет приобретено военного оборудования на миллиарды долларов. Оно будет быстро распределено на поле боя», — заявил президент США.

13 июля сенатор Линдси Грэм заявил, что в ближайшие дни начнется «рекордный поток оружия» в Украину, чтобы она могла защитить себя. Также он анонсировал введение дополнительных санкций против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.

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