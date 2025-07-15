«Трамп неслучайно спросил у Зеленского об ударах по Москве» 3 15.07.2025, 13:45

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Владимир Фесенко

Что ждет Россию, если Путин проигнорирует ультиматум президента США?

Почему президент США Дональд Трамп изменил свою позицию относительно РФ и Украины? Может ли его ультиматум серьезно повлиять на Путина?

Об этом сайт Charter97.orgпоговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Пока усиление давления Трампа на Россию скорее символическое, это предупреждение. Но уже очевидно, что это попытки оказать давление на Путина. Даже сроки установлены, вот эти 50 дней, которые в стиле Трампа.

Но самое главное для нас, украинцев, конечно же, это возобновление поставок американского оружия. Оружие, которое должно было быть в Польше, уже в Украине. И сейчас, вот как раз вчера были переговоры в Вашингтоне, с участием министра обороны Германии, генсека НАТО Марко Рютте. Идут переговоры о новых поставках, более масштабных, более объемных американского оружия в Украину. Это самое главное. Почему это произошло?

Причина очевидна. Тут одновременно сработали два фактора. С одной стороны, Трамп очень разочаровался тем, что Путин не идет на какие-то конструктивные действия по завершению войны в Украине. Разговаривать с ним «приятно», как говорит сам Трамп, но решений нет, как и конкретных действий. Более того, Путин не только не договаривается о прекращении войны, а усиливает ее. Трамп это ярко описал, мол, он со мной хорошо говорит, я прекращаю разговоры и выясняется, что он после этого начинает бомбить Украину. Каждый раз новый какой-то город.

Это вызывает, конечно, раздражение Трампа. Подчеркну, не просто недовольство, а раздражение, потому что это с одной стороны подрывает доверие президента США к Путину, а с другой стороны, здесь проявляется неуважение к самому Трампу. Это его очень сильно раздражает. Он не хочет выглядеть слабаком. Он не хочет выглядеть человеком, которого так нагло обманывают, говорят одно, делают прямо противоположное. Именно поэтому Трамп в своем стиле решил показать Путину: «Ты не хочешь договариваться по-хорошему? Я готов был идти тебя на уступки, но ты не хочешь. Тогда будет по-плохому».

По-плохому — это поставки оружия для Украины. Как сказал посол США в НАТО: раз Путин хочет воевать, значит, мы будем помогать Украине воевать с Россией.

Так что этот разворот достаточно логичный для Трампа. Он, конечно же, вызван ситуативными действиями Путина, эскалацией войны против Украины. Но на самом деле подобная методика предлагалась Трампу еще в прошлом году. Советники будущего президента США еще год назад, еще во время избирательной кампании, предлагали ему следующую логику действий: если Россия не будет соглашаться на прекращение войны, тогда надо поставлять оружие Украине.

Если Украина не будет соглашаться, тогда прекращение поставок оружия для ВСУ. Но Украина соглашается. Украина проявляет конструктивность, а Путина нет. Поэтому то, что сейчас произошло, у многих вызывает удивление, но многие задаются вопросом: надолго ли это. Мы не знаем ответа на это вопрос, но это логично.

— Насколько серьезны тарифы и помощь Украине, которую предлагает Трамп?

— Помощь серьезна. Пока это только начало, и там много еще вопросов: сколько будет Patriot, будут ли дальнобойные ракеты, какие именно. Есть еще детали, которые нуждаются в прояснении.

Второе, надо отработать схему оплаты, поставок. Скорее всего, они будут идти через Европейский союз. НАТО будет координировать эти поставки, судя по словам Трампа и Рютте. С оружием как раз больше ясности. Здесь уже есть политическое решение, а дальше уже согласование конкретных договоров, механизмов поставок, сроков и так далее. Тут все более понятное, все более логично.

Что касается санкций, давления на Россию, вот тут больше вопросов, чем ответов. Похоже, что приостановлен пока законопроект Линдси Грэма. Он и был не очень реалистичным, и даже если он будет рассматриваться, все равно там будет поправка, касающаяся момента ведения этих санкций. Объем санкций будет определяться только Трампом. Не будет автоматических санкций. Это важный момент. Президент США будет решать сколько процентов против какой страны, когда и как.

Но вот эти 100-процентные тарифы на торговлю с Россией — пустышка, не имеющая никакого значения. Объемы торговли США с Россией мизерные. По-моему, чуть больше трех миллиардов США закупают товаров у России. Суммы не очень большие. Для России они не имеют большого значения.

Вот тарифы для покупателей российской нефти — да, это серьезно. Давление по этой теме, потолок цен. Думаю, что на самом деле, сейчас еще европейцы вместе с американцами будут согласовывать, искать более эффективные способы давления на Россию. Именно на поставки российской нефти на международный рынок. Потому это самое главное. Пока мы не видим каких-то четких конкретных действий со стороны Трампа.

— Не будет ли с его ультиматумом в 50 дней так, как с тарифной войной: постоянные переносы дедлайна и смягчение позиций?

— Срок в 50 дней — это стиль Трампа. Это то, что называется «управляемая эскалация». Все верно, он же точно так же действует в тарифной политике. Он сейчас рассылает «письма счастья» и говорит, что будут тарифы 25-30% у разных стран, но с 1 августа. А до 1 августа у вас еще есть время договориться. И точно также с Китаем, он давал еще раньше два-три месяца на переговоры. Поэтому это в его стиле. Когда он оказывал давление на Иран, то давал ему 60 дней.

Многие смеялись, но что в итоге произошло? Точечный удар по Ирану. По России вряд ли Трамп будет наносить удары, но разговоры о дальнобойных ракетах, и вот эта информация, которая появилась о том, что Трамп, якобы, спрашивал у Зеленского, готов ли тот ударить по Москве, я вам скажу, это не случайно.

Это тоже форма давления. Сами американцы бить не будут, но могут ударить через Украину. Тут есть свои риски, конечно. Это очень деликатная тема, но 50 дней — это в стиле Трампа. Дать срок, но если не будет действий, тогда могут ведь более жесткие решения.

Другое дело, что с высокой вероятностью, конечно, Россия не будет выполнять этот ультиматум, чтобы не показывать слабость. Если методы давления, особенно экономические, будут достаточно серьезные, если удастся стабилизировать военную ситуацию и удары по российской территории будут значимыми, не исключаю, что к концу года могут начаться реальные переговоры. Но в ближайшие месяцы мы увидим эскалацию военных действий.

Трамп показывает: раз Путин хочет войны, значит мы будем помогать Украине воевать. Это логично, и для Украины это очень важно. Чем бы не были вызваны действия Трампа, то, что он пошел на них, это, конечно же, соответствует украинским интересам.

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