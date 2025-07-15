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WP: Трамп рассматривает возможность поставки Украине ракет Tomahawk, которые достанут до Москвы и Питера

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  • 15.07.2025, 8:56
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WP: Трамп рассматривает возможность поставки Украине ракет Tomahawk, которые достанут до Москвы и Питера

Их использовали против целей в Иране.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk - того же оружия, которое было запущено против иранских целей в прошлом месяце.

Об этом в колонке для The Washington Post пишет журналист Дэвид Игнатиус.

Если Tomahawk запустить из Украины, они могут поразить Москву и Санкт-Петербург. Вопрос вероятных поставок этих ракет обсуждался еще в пятницу. Впрочем, высокопоставленные собеседники утверждают, что «Томагавки» пока исключены из списка поставок.

«Их могут развернуть позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния», - добавил Игнатиус.

Что такое Tomahawk?

Tomahawk - это одна из самых известных и эффективных крылатых ракет в мире, которую разработали в США. Ее активно использовали во многих конфликтах, в частности в Ираке, Сирии, Ливии и на Балканах.

Тип: крылатая ракета большой дальности (обычно запускается с кораблей или подводных лодок)

Разработчик: Raytheon (США)

Дальность: около 1 600 км (некоторые модификации - до 2 500 км)

Скорость: дозвуковая (≈ 880 км/ч)

Боевая часть: до 450 кг (может быть обычной или ядерной, хотя экспорт - только с неядерными)

Навигация: инерционная система, GPS, TERCOM (рельефная), DSMAC (оптическое распознавание целей)

Пусковые платформы: корабли (типа Aegis), подводные лодки, сухопутные установки (с 2020-х годов, после выхода США из договора о РСМД)

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