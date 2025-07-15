Польша в Балтийском море создаст зону безопасности для защиты от теневого флота РФ 15.07.2025, 20:38

Зона будет пролегать вдоль польско-шведского энергетического трубопровода SwePol Link.

Польша готовится создать зону безопасности в Балтийском море для защиты от диверсий российского «теневого флота». Об этом сообщает радио RMF 24.

По информации медиа, Морское ведомство в Гдыне издало распоряжение о создании зоны безопасности для польско-шведского энергетического трубопровода SwePol Link. Эта зона представляет собой полосу Балтийского моря, проходящую вдоль маршрута подводного трубопровода в польских водах.

В документе указаны точные координаты зоны безопасности. А как сообщил RMF Мацей Вапиньски из компании «Польские электросети», ширина трубопровода составляет 250 метров. Именно эта компания инициировала создание зоны безопасности.

«В этой зоне запрещены рыбная ловля, водные виды спорта, дайвинг, бросание якорей и проведение любых подводных работ, если только они не разрешены польской энергокомпанией», – сказал Мацей Вапиньски.

SwePol Link – это высоковольтная подводная кабельная линия постоянного тока, которая соединяет Польшу и Швецию уже 25 лет. Ее протяженность составляет 254 км, а мощность линии – 600 мегаватт при напряжении 450 киловольт.

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