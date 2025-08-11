Появились удивительные снимками Марса с «голубым небом» 2 11.08.2025, 17:58

Фото выглядит как с открытки.

Ровер NASA Perseverance сделал снимок Марса с голубым небом, который выглядит как с открытки. Команда, управляющая камерой Mastcam-Z, воспользовалась ясной погодой, чтобы создать один из самых четких панорамных снимков за всю миссию, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Мозаика, составленная из 96 отдельных кадров, показывает камень, лежащий на песчаной дюне, границу между двумя геологическими слоями и холмы, расположенные в 40 милях (65 километрах) от места съемки — области, названной учеными Фальбрин. Однако, несмотря на ярко-голубое небо, Марс по-прежнему остается далеким от идеального места для отдыха.

Ученые пояснили, что голубой оттенок неба — результат обработки изображений для улучшения изучения марсианской поверхности и подготовки будущих космических миссий. В естественных цветах небо Марса остается красноватым из-за пыли в атмосфере.

Джим Белл, ведущий исследователь камеры Mastcam-Z из Университета штата Аризона, отметил, что «относительно свободное от пыли небо обеспечивает ясный обзор окружающей местности», а усиление контраста помогает лучше различать детали рельефа и неба.

Снимки были сделаны 26 мая, на 1516-й марсианский день миссии Perseverance, которая стартовала в феврале 2021 года в кратере Джезеро.

