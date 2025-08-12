Сегодня — день рождения Николая Статкевича

Сегодня — день рождения Николая Статкевича1
- 12.08.2025, 7:52
Лидеру белорусской оппозиции исполнилось 69 лет.
Николай Статкевич уже шестой день рождения подряд встречает за решеткой. О политике нет сведений с 9 февраля 2023 года.
Николай Статкевич был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в «организации массовых беспорядков» (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).
С начала июля 2022 года — с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии.
Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич несколько раз переболел COVID-19.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.
«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!
В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.
К акции присоединился целый ряд европейских политиков.
Чем известен Николай Статкевич
В 1991 году Статкевич объявил о создании Белорусского объединения военных («Беларускага згуртавання вайскоўцаў»), которое ставило целью «создание белорусской армии, защиту независимости и историко-патриотическое воспитание общества».
В 1999 году Николай был одним из организаторов «Марша свободы», направленного против так называемого «союзного государства» и политики Александра Лукашенко. «Марш Свободы» показал всему миру, что в Беларуси живет народ, который предпочитает европейский демократический путь развития средневековой диктатуре и варварству.
В 2005 году Статкевича приговорили к 3 годам ограничения свободы за организацию мирной демонстрации против фальсификации итогов референдума 2004 года.
В 2010 году Николай был одним из кандидатов в президенты на выборах. Его арестовали после массовой демонстрации протеста против фальсификаций президентских выборов 19 декабря 2010 года. Николай провел почти пять лет за решеткой и вышел на свободу только 22 августа 2015 года. После освобождения Статкевич продолжил борьбу против режима Лукашенко и принимал активнейшее участие во всех акциях протеста.
31 мая 2020 года Николай Статкевич был задержан по дороге на пикет, а в декабре 2021 года приговорен к 14 годам колонии особого режима.
Напомним, что за беспримерное мужество в сопротивлении режиму Статкевич провел в заключении более 10 лет. Политик трижды был признан Amnesty International узником совести. Даже находясь в заключении, Николай Статкевич остается для белорусов символом стойкости духа.