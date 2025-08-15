В Беловежской пуще нашли редкий гриб 15.08.2025, 15:06

Что о нем известно?

В Беловежской пуще обнаружен редкий гриб кордицепс военный.

Этот вид гриба, как и более 400 других представителей рода Кордицепс, широко распространен по всему миру, за исключением Антарктиды.

Уникальность кордицепса военного заключается в его жизненном цикле, тесно связанном с насекомыми. Гриб паразитирует на гусеницах, мухах и муравьях. Его споры прорастают внутри насекомого, поражая его жизненно важные органы и нервную систему. В результате насекомое погибает, а в его теле развивается мицелий гриба, который затем формирует характерные булавовидные плодовые тела желто-оранжевого цвета, достигающие в высоту 2-5 сантиметров.

Поверхность этих тел шероховатая из-за наличия стромы с погруженными в нее перитециями.

Плодовые тела кордицепса можно встретить как поодиночке, так и небольшими группами на земле. Интересно, что тела насекомых, пораженных этим грибом, не разлагаются и не подвергаются заражению другими микроорганизмами. Это связано с наличием в кордицепсе вещества кордицепина, обладающего антибиотикоподобными свойствами.

В процессе созревания гриб может поглотить до 90% массы насекомого.

Кордицепс военный имеет долгую историю использования в традиционной китайской медицине, однако научные данные, подтверждающие его эффективность и безопасность, отсутствуют.

