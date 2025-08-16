Джонни Депп может снова надеть шляпу Джека Воробья

Джонни Депп может снова надеть шляпу Джека Воробья2
Появились подробности.
Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер заявил, что известный актер Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья в шестой части франшизы, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).
По его словам, все зависит от сценария: «Если ему понравится, как написана роль, думаю, он согласится. Все зависит от того, что окажется на бумаге».
Ранее Депп утверждал, что Disney фактически «выбросила его за борт» после колонки его бывшей жены Эмбер Херд о домашнем насилии, опубликованной в 2018 году.
Шестой фильм планируется как перезапуск, обсуждения идут с 2019 года. Брукхаймер подчеркнул, что лично он хотел бы видеть Деппа в проекте: «Я люблю его, он мой друг. Он потрясающий артист и создал уникальный образ капитана Джека — это была его интерпретация, вдохновленная Пепе Ле Пью и Китом Ричардсом».
Предстоящий фильм станет первым с момента выхода «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017). Сценарий перезапуска все еще в разработке, но, по словам Брукхаймера, «они близки к цели».