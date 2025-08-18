Лукашенко на встрече с чиновниками говорил о тараканах

Лукашенко на встрече с чиновниками говорил о тараканах3
- 18.08.2025, 13:29
- 2,162
Из-за них в страну не едут туристы.
Лукашенко поручил правительству улучшить уровень туристического сервиса в стране. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на совещание, прошедшее с участием диктатора и членов кабинета министров.
«Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают», — сказал Лукашенко.
Отметим, что таракан — прозвище, которое Лукашенко получил во время протестов в 2020 году. Диктатор несколько раз с обидой упоминал, что люди его так называют.