закрыть
21 августа 2025, четверг, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Неожиданный рекорд: новый электрокар Tesla Model Y L поразил своей управляемостью

  • 21.08.2025, 9:01
Неожиданный рекорд: новый электрокар Tesla Model Y L поразил своей управляемостью

Кроссовер прошел лосиный тест на скорости 120 км/ч.

Новая Tesla Model Y L смогла пройти лосиный тест на скорости 120 км/ч. Когда же на все шесть сидений авто посадили по человеку, то скорость снизилась до 116 км/ч. Испытания провел китайский блогер Geek Laii, сообщает сайт Autoevolution.

Результат Tesla Model Y L впечатляет, ведь до этого рекорд лосиного теста составлял 86 км/ч и установил его спорткар Porsche 718 Cayman GT4 RS. Для справки: стандартный короткий кроссовер Tesla Model Y прошел лосиный тест на скорости 83 км/ч. Отличную оценку ставят за скорость 77 км/ч и выше.

Впрочем, пока не известно, выдержал ли блогер все условия испытания. К примеру, по видео трудно сказать, какое расстояние между конусами на автодроме.

Напомним, что лосиный тест — маневр по быстрому объезду препятствия, внезапно появившегося на дороге. Придумали его в Швеции, где на трассы часто выбегают лоси и олени.

Новая Tesla Model Y L — удлиненный шестиместный вариант кроссовера. Электрокар предлагается только в 456-сильном исполнении с полным приводом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с, а его запас хода составляет 751 км.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев