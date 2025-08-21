закрыть
21 августа 2025, четверг, 10:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Выдавит ли Китай белорусские товары с российского рынка?

  • 21.08.2025, 10:41
Выдавит ли Китай белорусские товары с российского рынка?

Прогноз экономиста.

Белорусские бренды на российском рынке выдавливают китайские аналоги. Проблемы уже начались даже у МАЗа. Продолжится ли эта тенденция? Такой вопрос сайт Charter97.org задал экономисту и политическому обозревателю Дмитрию Болкунцу:

— Ситуация выглядит достаточно показательно. Почему сегодня США идут на сближение с Россией, хотя официально Кремль признает их «недружественной страной», а Путин встречается с главой именно этого государства?

Причина проста: Вашингтон крайне опасается усиления Китая в России, и это не нравится американцам. Поэтому они пытаются оттянуть Москву от Пекина. Массовое проникновение китайских компаний на российский рынок беспокоит США, ведь речь идет не только об экономическом, но и о военном, политическом влиянии Китая.

Это замечают и в Европе, и на Западе. В перспективе ситуация может измениться. Что касается роли белорусских предприятий в российской экономике, то их влияние ничтожно. После 2020 года белорусская промышленность полностью развернулась на восток, поскольку западный рынок оказался закрыт. И это серьезная проблема.

Белорусские предприятия малоконкурентоспособны на мировых рынках. Беларусь сегодня не способна производить продукцию, включая те же МАЗы, которая могла бы конкурировать за пределами России.

Это огромная проблема, и в ближайшие годы она будет проявляться все сильнее. Беларусь отстала в технологиях и многих сферах. Белорусские власти своими действиями только разрушают экономику.

Уже сегодня нужно думать, какое место Беларусь займет через 5–10–15 лет в европейской и глобальной экономике, какую роль будет играть. В условиях изоляции конкурентоспособного производства быть не может. Ведь это технологии, обмен опытом, подготовка кадров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев