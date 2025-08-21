Выдавит ли Китай белорусские товары с российского рынка?
- 21.08.2025, 10:41
Прогноз экономиста.
Белорусские бренды на российском рынке выдавливают китайские аналоги. Проблемы уже начались даже у МАЗа. Продолжится ли эта тенденция? Такой вопрос сайт Charter97.org задал экономисту и политическому обозревателю Дмитрию Болкунцу:
— Ситуация выглядит достаточно показательно. Почему сегодня США идут на сближение с Россией, хотя официально Кремль признает их «недружественной страной», а Путин встречается с главой именно этого государства?
Причина проста: Вашингтон крайне опасается усиления Китая в России, и это не нравится американцам. Поэтому они пытаются оттянуть Москву от Пекина. Массовое проникновение китайских компаний на российский рынок беспокоит США, ведь речь идет не только об экономическом, но и о военном, политическом влиянии Китая.
Это замечают и в Европе, и на Западе. В перспективе ситуация может измениться. Что касается роли белорусских предприятий в российской экономике, то их влияние ничтожно. После 2020 года белорусская промышленность полностью развернулась на восток, поскольку западный рынок оказался закрыт. И это серьезная проблема.
Белорусские предприятия малоконкурентоспособны на мировых рынках. Беларусь сегодня не способна производить продукцию, включая те же МАЗы, которая могла бы конкурировать за пределами России.
Это огромная проблема, и в ближайшие годы она будет проявляться все сильнее. Беларусь отстала в технологиях и многих сферах. Белорусские власти своими действиями только разрушают экономику.
Уже сегодня нужно думать, какое место Беларусь займет через 5–10–15 лет в европейской и глобальной экономике, какую роль будет играть. В условиях изоляции конкурентоспособного производства быть не может. Ведь это технологии, обмен опытом, подготовка кадров.