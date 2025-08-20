«Ситуация с белорусской экономикой выглядит показательно» 20.08.2025, 10:51

Дмитрий Болкунец

фото: delfi

Какие проблемы ждут режим после окончания войны.

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне вернула на повестку дня разговоры о завершении войны. Эксперты считают, что мирный договор станет серьезным испытанием для российской военной экономики.

Что произойдет с экономикой Беларуси в случае подписания мирного соглашения? Ожидает ли ее кризис и обвал? Об этом сайт Charter97.org поговорил с экономистом и политическим обозревателем Дмитрием Болкунцом:

— Белорусская экономика вторична по отношению к российской. Очевидно, что даже завершение войны и подписание какого-либо мирного договора не будет означать сворачивание военной промышленности. Напротив, на какое-то время она только усилится, потому что, во-первых, нужно возобновить все военные запасы, которые были исчерпаны во время войны. Поэтому госзаказ будет действовать еще определённый период. Кроме того, Путин может готовиться к новой войне, накапливать ресурсы. Я бы полагал, что в ближайшее время сотрудничество только усилится.

Что касается влияния прекращения войны на белорусскую экономику, здесь многое будет зависеть от санкционной политики. Если США, например, начнут отменять санкции в отношении ряда российских предприятий, это может косвенно сказаться и на Беларуси.

Вопрос в том, какие санкции будут сняты, а какие останутся. Это предмет дискуссий. В то же время, если Беларусь действительно хотела бы выйти из изоляции и укрепить свой суверенитет, власти должны предпринять шаги по балансировке внешней торговли.

Для этого необходимы конкретные действия: освобождение всех политических заключенных без исключения, прекращение репрессий, закрытие уголовных дел и создание условий для возвращения тысяч белорусов на родину. Каждый должен иметь возможность спокойно вернуться домой без последствий.

Экономика не может развиваться под санкционным давлением. Не может развиваться туризм, когда в стране политзаключенные и репрессии.

После звонка Трампа Лукашенко, если он хотя бы немного думает своей головой, должен освободить всех политзаключенных в ближайшие дни и без всяких условий. Это стало бы основанием для сохранения того, что еще осталось в белорусской экономике и промышленности. В противном случае страна обречена на деградацию. Война заканчивается, но Беларусь не должна оставаться на обочине глобальных процессов между Европой, США, Россией и Украиной. Иначе ее просто сотрут, ее интересы будут растоптаны.

— Белорусские бренды на российском рынке выдавливают китайские аналоги. Проблемы уже начались даже у МАЗа. Продолжится ли эта тенденция?

— Ситуация выглядит достаточно показательно. Почему сегодня США идут на сближение с Россией, хотя официально Кремль признает их «недружественной страной», а Путин встречается с главой именно этого государства?

Причина проста: Вашингтон крайне опасается усиления Китая в России, и это не нравится американцам. Поэтому они пытаются оттянуть Москву от Пекина. Массовое проникновение китайских компаний на российский рынок беспокоит США, ведь речь идет не только об экономическом, но и о военном, политическом влиянии Китая.

Это замечают и в Европе, и на Западе. В перспективе ситуация может измениться. Что касается роли белорусских предприятий в российской экономике, то их влияние ничтожно. После 2020 года белорусская промышленность полностью развернулась на восток, поскольку западный рынок оказался закрыт. И это серьезная проблема.

Белорусские предприятия малоконкурентоспособны на мировых рынках. Беларусь сегодня не способна производить продукцию, включая те же МАЗы, которая могла бы конкурировать за пределами России.

Это огромная проблема, и в ближайшие годы она будет проявляться все сильнее. Беларусь отстала в технологиях и многих сферах. Белорусские власти своими действиями только разрушают экономику.

Уже сегодня нужно думать, какое место Беларусь займет через 5–10–15 лет в европейской и глобальной экономике, какую роль будет играть. В условиях изоляции конкурентоспособного производства быть не может. Ведь это технологии, обмен опытом, подготовка кадров.

