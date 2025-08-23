Архиепископ Православной церкви в Америке извинился за свою встречу с Путиным

Архиепископ Православной церкви в Америке извинился за свою встречу с Путиным4
23.08.2025
Встреча прошла на Аляске.
Иерарх Православной церкви в Америке Алексий, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным во время его визита на Аляску 15 августа, извинился за эту встречу.
Обращение архиепископа Ситкинского и Аляскинского Алексия опубликовали на сайте Православной церкви в Америке 22 августа.
В заявлении архиепископ утверждает, что хочет принести «искренние извинения» тем, кто испытал боль, страдания или непонимание в связи с его поступком.
Как отметил архиепископ Алексий, многие упрекнули его, что он прямо не обратился к Путину со словами о необходимости мира в Украине. Он утверждает, что официальная позиция Православной церкви в Америке, которая неоднократно осуждала российское вторжение в Украину, не менялась.
«Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал», — отметил Алексей.
Настоятель Православной церкви Америки митрополит Тихон в своем заявлении отметил, что архиепископ встретился с Путиным по своей инициативе, без благословения Синода. Он подчеркнул, что церковь по-прежнему осуждает войну и призывает к немедленному ее прекращению.