23 августа 2025, суббота, 20:26
Архиепископ Православной церкви в Америке извинился за свою встречу с Путиным

4
  • 23.08.2025, 19:48
  • 1,660
Архиепископ Православной церкви в Америке извинился за свою встречу с Путиным
Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий
Фото: orthochristian.com

Встреча прошла на Аляске.

Иерарх Православной церкви в Америке Алексий, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным во время его визита на Аляску 15 августа, извинился за эту встречу.

Обращение архиепископа Ситкинского и Аляскинского Алексия опубликовали на сайте Православной церкви в Америке 22 августа.

В заявлении архиепископ утверждает, что хочет принести «искренние извинения» тем, кто испытал боль, страдания или непонимание в связи с его поступком.

Как отметил архиепископ Алексий, многие упрекнули его, что он прямо не обратился к Путину со словами о необходимости мира в Украине. Он утверждает, что официальная позиция Православной церкви в Америке, которая неоднократно осуждала российское вторжение в Украину, не менялась.

«Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал», — отметил Алексей.

Настоятель Православной церкви Америки митрополит Тихон в своем заявлении отметил, что архиепископ встретился с Путиным по своей инициативе, без благословения Синода. Он подчеркнул, что церковь по-прежнему осуждает войну и призывает к немедленному ее прекращению.

Написать комментарий 4

