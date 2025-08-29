«Возможно, Трамп сейчас пытается превзойти Байдена» 2 29.08.2025, 11:03

Наталья Радина

Фото: Charter97.org

Освобождение белорусских политзаключенных было бы достойно Нобелевской премии.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева.

Одной из тем разговора стал звонок президента США Дональда Трампа диктатору Лукашенко, который состоялся 15 августа. Наталья Радина озвучила одну из версий, почему глава Белого дома решил поговорить с белорусским правителем:

— Часть экспертов считает, что это связано с сюжетом украинско-российской войны. Предположительно, Трамп мог позвонить Лукашенко в надежде, что тот каким-то образом повлияет на Путина накануне встречи на Аляске. Это, на мой взгляд, абсолютно бредовая версия. Или же она говорит о низкой компетенции администрации Дональда Трампа, ведь совершенно понятно, что не Лукашенко влияет на Путина, а наоборот.

Возможно, это какой-то отдельный трек в политике президента США, не связанный напрямую с войной России против Украины. Мы знаем, что Дональд Трамп мечтает получить Нобелевскую премию мира, и освобождение белорусских политзаключенных может быть причиной, по которой он получит долгожданную награду.

Если вы помните, в 2023 году президент США Джозеф Байден смог освободить в Никарагуа 223 политических заключенных. Тогда была договоренность с диктатором Ортега, что он выпустит на свободу политических заключенных, и действительно прилетели американские военные самолеты и вывезли из страны более 200 политических заключенных. Однако это, конечно, не привело к изменению ситуации в Никарагуа. Ортега тут же набрал новых заложников. США в итоге не сняли все санкции с режима, но такой прецедент был. Возможно, сейчас Трамп пытается переплюнуть Байдена, освободить уже 1300 человек и все-таки получить Нобелевскую премию.

Можно закрыть глаза на все эти эпитеты, которые совершенно неприемлемы в отношении диктатора и убийцы Лукашенко, но если это поможет освободить политических заключенных, пускай это будет 1300 человек, считаю, что можно давать Трампу Нобелевскую премию, потому что жизни людей важнее всего.

