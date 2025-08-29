закрыть
29 августа 2025, пятница, 13:29
Польша запланировала рекордный в истории военный бюджет

  • 29.08.2025, 12:16
Польша запланировала рекордный в истории военный бюджет

Стало известно, сколько выделят в 2026 году на оборону.

Правительство Польши в 2026 году планирует потратить на оборону около 54,75 млрд долларов, что составит 4,8% от ВВП страны. Это рекордный показатель за всю историю страны.

Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.

В правительстве Польши отметили, что запланированный показатель в 4,8% ВВП - один из самых высоких среди стран-членов НАТО.

«Мы знаем, зачем мы это делаем; мы видим это на нашей восточной границе. Мы продолжим вооружать Польшу и готовить ее к любым неожиданностям», - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он также подчеркнул, что для защиты страны от всех внешних угроз необходима современная и боеспособная армия.

Министр финансов Польши Анджей Доманьский добавил, что дефицит бюджета в 2026 году составит 271,7 млрд злотых (6,5% ВВП). В свою очередь, доходы страны должны достичь 647 млрд злотых, что почти на 44 млрд злотых выше прогноза на 2025 год.

