Лукашенко: Ну как народ рискнул меня избрать?1
- 29.08.2025, 20:24
Диктатор признался, что случайно получил власть в 1994 году.
Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая объяснил, почему называет себя «случайным президентом». Об этом пишет БелТА.
«Я случайный «президент». Это действительно», — сказал диктатор.
Он пояснил, почему у него присутствует подобное ощущение.
«Я начинаю вспоминать, что было, все это оценивать и думаю: ну как народ рискнул меня, вообще неопытного человека, в то время избрать «президентом»? – добавил диктатор.
Отметим, в Беларуси книга о Лукашенко «Случайный президент» признана «экстремистской».