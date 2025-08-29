закрыть
29 августа 2025, пятница, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко: Ну как народ рискнул меня избрать?

1
  • 29.08.2025, 20:24
Лукашенко: Ну как народ рискнул меня избрать?

Диктатор признался, что случайно получил власть в 1994 году.

Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая объяснил, почему называет себя «случайным президентом». Об этом пишет БелТА.

«Я случайный «президент». Это действительно», — сказал диктатор.

Он пояснил, почему у него присутствует подобное ощущение.

«Я начинаю вспоминать, что было, все это оценивать и думаю: ну как народ рискнул меня, вообще неопытного человека, в то время избрать «президентом»? – добавил диктатор.

Отметим, в Беларуси книга о Лукашенко «Случайный президент» признана «экстремистской».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип