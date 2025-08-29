Лукашенко: Ну как народ рискнул меня избрать? 1 29.08.2025, 20:24

Диктатор признался, что случайно получил власть в 1994 году.

Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая объяснил, почему называет себя «случайным президентом». Об этом пишет БелТА.

«Я случайный «президент». Это действительно», — сказал диктатор.

Он пояснил, почему у него присутствует подобное ощущение.

«Я начинаю вспоминать, что было, все это оценивать и думаю: ну как народ рискнул меня, вообще неопытного человека, в то время избрать «президентом»? – добавил диктатор.

Отметим, в Беларуси книга о Лукашенко «Случайный президент» признана «экстремистской».

