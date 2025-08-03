В Беларуси резко подорожал алкоголь, который не везде купишь

В Беларуси резко подорожал алкоголь, который не везде купишь6
- 3.08.2025, 11:33
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Некоторые напитки — в четыре раза.
В Беларуси повысились цены на некоторые оригинальные алкогольные напитки крепостью выше 28%, такие как самогон и настойки, которые производят крупные туристические объекты — «Беловежская пуща», «Сула», «Дудутки» и другие. Соответствующее постановление МАРТ опубликовано на Национальном правовом портале.
Речь идет об алкоголе, который выпускается исключительно в культурно-этнографических и туристических центрах и продается только там. В обновленном перечне 53 вида алкоголя на розлив и 36 — в бутылках. В обычных магазинах их не найти.
Цены на ряд напитков выросли существенно. Например, литр самогона из «Беловежской пущи» теперь стоит 31 рубль вместо прежних 11,25. А «Дудутки» подняли цену на свою продукцию почти в четыре раза — с 11,6 до 40,66 рубля.
В то же время некоторые производители оставили цены без изменений: напитки из «Сулы» и «Дукорского маёнтка» стоят столько же, сколько и раньше.