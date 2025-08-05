Назревает что-то серьезное Эндрю Таннер

5.08.2025, 7:54

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Где будет главная битва за Украину.

В Киеве что-то назревает, закипает, и я сомневаюсь, что это просто борщ. Доказательства косвенные, но так и должно быть перед серией операций, которые могут стать шоком для врага

На прошлой неделе ситуация на большинстве фронтов оставалась стабильной или улучшалась, за исключением Покровска. Украинские источники официально подтвердили, что одно из нескольких сел в Сумах, захваченных русскими этим летом, было полностью освобождена, при этом сотни русских убиты или взяты в плен.

В целом сложилось впечатление, что российские захватчики потерпели серьезное тактическое поражение, которое может иметь оперативное значение. Как всегда, широко использовались дроны, в то время как украинцы, по-видимому, воспользовались плохой погодой, чтобы продвинуть свои войска вперед.

Эта локальная контратака, а также атаки с использованием исключительно дронов, такие как недавняя в секторе Третьей штурмовой бригады, которая закончилась захватом орков с помощью дистанционного управления, представляет собой бета-тестирование для новой доктрины Украины по использованию беспилотников, прежде чем она будет полностью внедрена на всех фронтах.

Подведем итоги:

— Признаки истощения даже среди якобы элитных войск орков;

— Способность Украины преследовать российские логистические элементы за сотни километров от фронта;

— Эффективный паритет в воздушной мощи, ни одна из сторон не может контролировать небо вблизи линии фронта;

— Запасы бронетехники советских времен истощены до критического уровня, что требует использования импровизированных гражданских моделей;

— Сильное давление со стороны европейских партнеров, стремящихся оказать срочную поддержку, без предварительного уточнения каждой позиции в списке того, что они будут посылать;

— Значительно улучшенная координация на украинском поле боя и лучшая организация сил во всех направлениях;

А затем добавьте к этому самопиарящегося нарцисса вроде Трампа, который вложил много средств в то, чтобы обращаться с Украиной как с грязью — и вдруг он резко разворачивается на 180 градусов именно в тот момент, когда медиа уже начали воспринимать рашистское поступательное наступление как данность. Да, ему нужно понравиться классическим республиканским избирателям, от которых будет зависеть вторая половина его последнего (законного) срока. Но Трамп не стал бы этим заниматься прямо сейчас, если бы Украина действительно была обречена.

В Киеве что-то назревает, что-то закипает, и я сомневаюсь, что это просто борщ. Доказательства косвенные и непрямые, но так и должно быть перед серией операций, которые, как можно надеяться, станут шоком для врага. Скоро мы увидим, верно ли мое предсказание. И именно фронт в Покровске, похоже, станет проверкой моей общей теории о главном направлении оперативного планирования Украины за последний год.

Обзор фронтов: 30-я неделя

На прошлой неделе украинские войска практически остановили русских на всех фронтах. Это еще около тысячи российских атак, которые в основном закончились провалом. Покровск и Купянск являются основными исключениями, хотя в обоих случаях Москва не добилась существенных успехов. Просто еще один медленный прогресс с огромными затратами — 7 тыс. дополнительных подтвержденных потерь, очень высокая доля погибших.

А на Сумском фронте русские, похоже, повторили ошибки Харьковского наступления 2024 года. Пройдя несколько километров в запланированную зону уничтожения, украинцы остановили их продвижение и превратили этот район в смертельную ловушку. Местные контратаки теперь угрожают свести на нет все достижения орков.

Москва продолжает оказывать огромное давление на украинские войска во многих точках, но нигде не может угрожать настоящим прорывом. Покровск снова является самой большой проблемой Украины, но если Сумская область дает представление о том, что нас ждет впереди, Путин рискует потерпеть серьезное поражение и здесь. Еще более разрушительное, учитывая цену, которую придется заплатить в человеческих жизнях и средствах для того, чтобы добраться до Покровска из Авдеевки. Однако для того, чтобы Украина избежала серьезного поражения, ей потребуется как минимум локальное контрнаступление, и как можно скорее.

В мирное время поездка из Авдеевки в Покровск занимает примерно полчаса. Сомневаюсь, что кто-либо из тех, кто жил там до войны, мог представить, насколько этот регион однажды окажется залитым кровью, разрушенным и заваленным неразорвавшимися боеприпасами. Путин и все его пособники заслуживают того, чтобы заплатить за это самую высокую цену, но никак не украинцы, которые, честно говоря, вероятно, никогда не заботились о том, на каком языке говорят их соседи.

Северный театр военных действий

Сумы удобно расположены на самом северном активном фронте, поэтому на прошлой неделе читатели получили хорошие новости: Украина прорвала передовой край наступления орков, по сообщениям, окружив вражеские войска, захватившие Кондратовку, а затем полностью уничтожив их. В соседней Алексеевке части печально известной 155-й морской пехотной бригады едва не постигла та же участь: по некоторой информации, они были вынуждены отступать под ураганным огнем украинских войск.

Алексеевка пока официально не объявлена освобождённой, но Центр оборонных стратегий нередко опережает обновления карты DeepState в плане оперативной фиксации последних украинских успехов. DeepState особенно осторожен в отображении достижений Украины в Сумской и Курской областях, добавляя «синий» цвет на карту только тогда, когда населённый пункт окончательно переходит под контроль ВСУ. Так что можно ожидать ещё больше хороших новостей с Сумского направления в ближайшем будущем.

Украинские силы продолжают усиливать давление на незащищенный русскими поселок Тёткино, удерживая боевую конфигурацию, которая явно указывает на готовность занять значительную часть Глушковского района при малейшей возможности. Эта угроза на западном фланге орков в Сумской области была очевидно рассчитана на то, чтобы замедлить их продвижение к лесистым высотам севернее города — и это сработало.

У меня складывается стойкое впечатление, что план Украины — отбросить россиян обратно в Курскую область, а затем быстро перебросить до шести высокоподготовленных бригад, находящихся сейчас под Сумами, для участия в контрнаступлении на Донбассе во второй половине лета. Ветеранские подразделения, такие как 47-я и 21-я механизированные бригады, создают впечатление задействованных на Сумщине, но по сравнению с действиями штурмовых полков, вроде 225-го и 33-го, их геолокационно подтверждённая активность довольно эпизодична. Такая же модель наблюдалась и перед их внезапным появлением в Курской области в прошлом году.

Совсем не обязательно слушать сомнительный ИИ от Google, пересказывающий устаревшие теории какого-то мёртвого чувака по имени Жомини о «внутренних линиях», чтобы понять: украинским войскам проще и быстрее перебрасывать силы между фронтами, чем Москве.

Также трудно не заметить, насколько редко сейчас появляются сообщения об уничтожении современной украинской техники. Вопреки информации в СМИ, Украина по-прежнему активно использует тяжёлую бронетехнику на фронте, просто делает это куда осторожнее, чем раньше. Один из наименее надёжных журналистов, пишущих об Украине, Дэвид Экс, недавно безосновательно заявил, что почти все 31 переданные США танки Abrams якобы уничтожены. На самом деле подтверждена потеря десяти машин, одна попала к противнику. Если бы орки уничтожили больше, у них наверняка было бы видеоподтверждение, которое они бы с радостью распространили.

Признаем, есть подтверждения, что ещё не менее дюжины Abrams были повреждёны, так что с учётом естественного износа вполне правдоподобно, что в строю осталось только около двенадцати танков из первоначальной партии. Косвенно эту оценку подтверждает прибытие первой партии из 49 Abrams, переданных Австралией: примерно 10−12 танков плюс 24 — достаточно, чтобы укомплектовать один полноценный батальон, или, что более вероятно, два уменьшенных.

Скорее всего, похожая картина наблюдается и по другим категориям натовской бронетехники, переданной Украине. Из примерно 300 поставленных БМП Bradley подтверждена потеря чуть более 100 (уничтоженных или захваченных), ещё около 50 повреждены. Последний пакет американской военной помощи Украине включал средства не на новые Bradley, а на ремонт уже имеющихся — что косвенно указывает на сохранение значительного боеспособного парка. Я бы поставил на то, что в строю остаются порядка 200 машин.

По этой логике, рабочими также остаются около 100 немецких Marder, примерно 75 Leopard и 12 Challenger 2, а также около 1200 единиц M113 (включая различные международные модификации), 300 Stryker, 200 французских VAB… и кто вообще ведёт счёт всем поставленным Украине защищённым от мин грузовикам.

Если не доверяете моей арифметике — просто сравните данные Oryx по уничтоженной и захваченной украинской технике с известными объёмами поставок. Несмотря на резкий рост числа российских дронов на фронте с 2023 года, если построить график по датам подтверждённых потерь, станет ясно, что темпы утрат украинской бронетехники заметно снизились.

Неудивительно, что Украина начала переводить опытные бригады территориальной обороны в формат тяжёлых механизированных соединений. Кроме того, в стране уже налажено собственное производство значительного количества бронетехники, включая современные БМП CV-90 — хотя точные объёмы пока неизвестны.

Суть в следующем: Украина накапливает ресурсы. Делать это — при том, что на отдельных участках фронта украинцы постепенно, но методично отступают — имеет смысл только в случае подготовки к концентрированному удару в нужный момент. Для понимания логики этого плана необязательно знать, кто такой Клаузевиц. Ни один вменяемый военный не стремится удерживать фронт в состоянии вечного «баланса». Это всё равно что лечить инфекцию полдозой антибиотика: в итоге враг адаптируется — и тогда начинаются новые проблемы.

На текущий момент продвижение русских в сторону Сум с той же вероятностью может быть полностью отброшено в августе, как и завершиться достижением их цели. Скорее всего, аналогичный исход ожидает и нерешительные попытки противника закрепиться на северном берегу реки Волчьей на Харьковском направлении — не говоря уже о возможной попытке её форсировать.

На этом участке за последнюю неделю были зафиксированы незначительные продвижения: российские войска заняли часть леса возле Тихого. Тактический успех в лучшем случае — попытки продвинуться западнее Волчанска и в районе его центра закончились полным пшиком. Новая рашистская вылазка в районе Милово, между Харьковским и Купянским направлениями, также не приобрела более угрожающего масштаба.

Действия Москвы на Харьковском направлении по-прежнему выглядят скорее как отвлекающий манёвр и страховка от возможной украинской активности по ту сторону границы. Всё больше признаков того, что генералы Путина приходят к выводу: единственная возможность продолжать блеф, будто Москва не проигрывает войну — это захват Покровска. Это даст им возможность в течение четырёх-шести месяцев постепенно наращивать территориальные захваты, подготавливаясь к более масштабной попытке окружения урбанизированной части Донбасса с юга в следующем году.

Восточный театр военных действий

Нежелание российского командования пойти ва-банк на Купянском направлении говорит о том, что и этот участок фронта остаётся второстепенным, несмотря на растущую угрозу формирования устойчивого плацдарма севернее ключевого логистического узла. На этой неделе продвижение русской пехоты к северу от пригородов Купянска создаёт риск укрепления этого самого плацдарма.

Предыдущая рашистская попытка наступления вдоль западного берега Оскола в направлении Радьковки, предпринятая около месяца назад, постепенно трансформировалась в полноценную ударную группировку, которая на этой неделе начала быстро расширяться в нескольких направлениях. Вражеские подразделения закрепляются на северных окраинах Купянска, и необходимое для их зачистки контрнаступление неизбежно отвлечёт силы от удержания рубежей севернее — в районе Двуречной.

Украинское командование крайне медленно усиливает группировку на Купянском направлении, что вызывает недоумение, учитывая, насколько близко враг подходил к городу на протяжении уже более двух лет — и линия всё это время держалась.

Даже если Москве в итоге удастся создать устойчивый плацдарм, это ещё не катастрофа: украинские силы располагают более выгодной для обороны местностью всего в нескольких километрах позади. Однако всё это теряет значение, если орки смогут регулярно прорываться малыми группами через линию фронта в зоны с благоприятными условиями для укрытия и манёвра. Надежды на украинское контрнаступление вдоль восточного берега Оскола на север теперь выглядят крайне слабо.

Фронты у Боровой и Лимана на этой неделе, напротив, резко контрастируют с ситуацией под Купянском: здесь не зафиксировано никакого продвижения противника. Похоже, ранее также возникло недоразумение относительно обстановки на Лиманском направлении — враг на самом деле не угрожал форсировать узкую реку Нитриус, а лишь приблизился к ней в районе Карповки.

Ожесточённые бои, по всей видимости, продолжаются в районе Редкодуба, который, возможно, даже несколько раз переходил из рук в руки.

Появились сообщения о том, что соотношение потерь русских и украинцев на Лиманском фронте достигло невероятного уровня — 66 орков на одного украинского бойца. Это именно тот тип статистики, который говорит о серьёзных изменениях в украинской доктрине, уже начинающих кардинально менять баланс сил на поле боя.

На Северском направлении украинские бойцы разгромили необычно крупную рашистскую атаку, в которой участвовало больше бронетехники, чем обычно. Тем не менее, есть сообщения о том, что уцелевшие орки пытаются закрепиться вблизи украинских позиций.

81-я аэромобильная и 54-я механизированная бригады сработали в тесной связке, превратив участок фронта в настоящую «стрелковую галерею» — такие сцены в этой войне стали уже редкостью. При этом поступают сообщения о том, что части уцелевших войск противника пытаются закрепиться вблизи украинских позиций. После 11 000 сожжённых танков у орков попросту уже не так много техники в резерве для отправки в бой.

Кстати, вопреки ожиданиям нескольких поколений планировщиков Пентагона, танковые бои на поле боя в Украине были редким явлением. Даже на ранних этапах 2022 года, когда танки орков пытались прорваться через полигон 1-й танковой бригады недалеко от Чернигова, танковые дуэли не были распространенным явлением. Они все же происходили, но в целом, если танки были замечены, обычно проще всего было использовать артиллерию или группы охотников-убийц с переносными ракетными установками, чтобы испортить им день. Танки отлично подходят для уничтожения бункеров и засад на транспортные средства для перевозки войск. Даже до того, как дроны могли сбрасывать мины на их пути, у них был конкретный и удивительно ограниченный набор задач.

Однако на днях на видео было запечатлено небольшое сражение, в котором украинский танк преследовал и взорвал вражеский танк-черепаху, приближавшийся к украинским позициям. Повреждения были, но без полного уничтожения — противнику пришлось отступить, после чего его добили дроны. Что может быть лучше танка? Только танк с поддержкой дронов.

Я, честно говоря, удивлен тем, насколько хорошо действовали украинские бригады в этом районе. Северск находится на внешнем краю логистической сети Украины, и московские атаки были ожесточенными. Но хотя периметр сократился, он так и не был прорван.

Несмотря на упорную оборону, организованную квазикорпусом, прикрывающим Северск, это еще один прифронтовой город и логистический узел, который Москва рано или поздно постарается захватить и который остается уязвимым для решительного наступления. Как и многие украинские города, он расположен в речной долине у подножия склона. Плюс в том, что это делает оккупацию, пока западный берег находится под контролем Украины, практически самоубийственной. Минус в том, что если украинские бойцы будут вытеснены с хребта к востоку от реки Бахмутовка, им придется терпеть обстрелы со стороны противника, если они будут удерживать позиции в городе.

На юге для орков на Константиновском фронте неделя прошла практически без достижений. Лишь несколько небольших продвижений вблизи Кудимовки и в Яблоновку, и я рад, что украинцы не сражаются за их удержание. Водохранилище Клебан-Бык служит хорошим щитом. Лодки могут переправиться через него, но даже один находящихся на страже взвод дронов может превратить это в катастрофу.

Большая часть поставок и подкреплений, которые Москва отправляет на плацдарм через Бычок, по-видимому, предназначена для продвижения ближе к Покровску, что может объяснить, почему орки из 8-й общевойсковой армии, сражающиеся около Торецка, по-видимому, пытаются обойти его, а не продвигаться прямо к Константиновке. Попытки захватить весь Торецк и Часовой Яр, вероятно, никогда не прекратятся — и я должен предположить, что в какой-то момент они увенчаются успехом, — но сейчас они фактически были понижены до уровня вспомогательных действий. Украина почти наверняка разработала планы на случай их падения.

Ограниченные ресурсы Москвы приводят к тому, что орки в большинстве случаев могут двигаться только «ползком». Там, где продвижение идет быстрее, это происходит, как правило, потому, что украинцы решили оказать лишь символическое сопротивление. Даже генералы орков, похоже, начинают понимать, что они не могут продолжать вести войну как франшизу, когда каждая стратегическая группа преследует свои собственные, не связанные между собой цели в надежде, что коллективные усилия приведут к коллапсу украинских линий. Москва полагала, что можно чрезмерно растянуть украинские силы, ведя боевые действия на столь многих фронтах, но именно орки слишком долго слишком быстро расходовали ресурсы.

Однако, если россияне смогут найти способ сконцентрировать оставшуюся боевую мощь и эффективно ее применить, Украина все равно будет вынуждена столкнуться с серьезным кризисом на Покровском фронте, который вновь стал главным направлением наступления Москвы. Ситуация остается очень опасной, хотя за последнюю неделю она не ухудшилась серьезно. Россияне еще больше расширили свой плацдарм и, похоже, укрепились на западном берегу Казенного Торца.

Украина, возможно, начала тактические контратаки против плацдарма в районе Разина и Владимировки. Если это так, то их можно и нужно расширить. Недавно в этом районе появилась 82-я воздушно-десантная бригада, которая, как предполагается, возглавит собственный полный корпус. По всей видимости, в любой момент могут появиться другие члены корпуса — даже несколько полных корпусов — для проведения масштабного контрнаступления с участием некоторых из лучших формирований Украины.

По крайней мере, то, что произошло на Сумском фронте в Кондратовке, надеюсь, в ближайшем будущем повторится к северу от Покровска. В Сумах украинские защитники более или менее позволили оркам захватить ряд деревень у границы, которые в любом случае были обречены на уничтожение в результате бомбардировок. Но когда орки попытались создать резервы, достаточные для наступления на следующий город, украинцы поддерживали постоянный обстрел, чтобы удержать их на месте, одновременно маневрируя, чтобы перерезать их линии снабжения.

Я ожидаю, что в Покровске, как только нынешний натиск русских иссякнет, украинцы попытаются масштабно отбросить врага. И как только линия фронта будет прорвана в любом месте, украинцы должны будут поддерживать достаточно высокий темп действий, чтобы враг не смог восстановить целостную линию обороны. Если Украина сможет нанести ответный удар до того, как враг успеет укрепиться в недавно захваченных районах, пробитая брешь может оставаться открытой достаточно долго, чтобы превратить тактическую операцию в гораздо более масштабную кампанию.

Однако время поджимает, потому что украинцы, удерживающие Покровск, теперь вынуждены бороться с дронами, летящими с трех сторон. Если Москве удастся отвлечь и ослабить украинских защитников на флангах, несмотря на чрезвычайно высокие затраты, возможно, удастся продвинуться в центр Покровска. Постепенное выдавливание украинцев по сценарию Торецка заняло бы месяцы, но если только это не будет сведено на нет крупным украинским успехом в другом месте, падение Покровска станет серьёзным политическим поражением.

Хотя может показаться, что я противоречу повторяемым в течение года аргументам о том, что сдавать позиции неплохо, если их защита не стоит затрат, это справедливо лишь в том случае, если речь идёт о подготовке к будущему контрнаступлению с целью вернуть утраченные позиции. Однако для этого должны сохраняться определённые ключевые основы — иными словами, есть места, за которые действительно приходится проливать кровь.

Украинские бойцы удержали врага у ворот Покровска и отразили предыдущие попытки окружить его снова и снова. Сдать его сейчас, когда есть реальная возможность использовать его в качестве плацдарма, сделав попытку орков захватить Покровск с такими огромными затратами недвусмысленным провалом, было бы преступлением. Покровск — это не Авдеевка. Если он падет, голоса, призывающие Украину принять горький мир, станут действительно громкими.

Быть вынужденным переходить в контратаку из-за действий противника или по политическим соображениям — не лучший сценарий, но иногда разумнее дать другой стороне нанести удар первой, чтобы затем ответить точно и прямо. Однако из района Покровска сейчас поступают тревожные сообщения, которые могут свидетельствовать о разрыве между реальностью, с которой сталкиваются солдаты на передовой, и ожиданиями в Киеве. Скоро увидим, как будут развиваться события.

К югу от Покровска развитие фронта в Новопавловке по-прежнему идет в соответствии с ожиданиями. Украинские войска довольно четко закрепились вдоль подготовленной линии у границы Днепровского района. Операции Москвы здесь примерно наполовину политические — попытка заявить о захвате части другого украинского района — и наполовину военные — надежда постепенно обойти фланг Покровского фронта. Я ожидаю, что скоро здесь прольются кровь.

Как я отмечаю практически каждую неделю, украинские силы сейчас находятся на удобной дистанции от полосы укрытий, которую противнику будет крайне трудно захватить. Я по-прежнему ожидаю, что враг будет сдержан вдоль линии реки Волчья. Не удивлюсь, если рашистская орда технически захватит отдельные участки Днепровского района — по всей видимости, уже занято село Макеевка, — но цена за это будет высокой, а само продвижение уже учтено как в стратегическом, так и в оперативном расчёте.

Я по-прежнему оцениваю западный фланг этой орковской группировки как уязвимый для украинского контрнаступления в направлении Волновахи, так что чем дольше они остаются втянутыми в попытки наступать, тем более шатким становится их положение.

Похоже, что по крайней мере часть новой российской железнодорожной линии, проходящей ближе к Азовскому побережью, уже введена в эксплуатацию, что, по-видимому, опровергает логику наступления, о котором я неоднократно писал в своих постах, направленного на перекрытие железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом, Херсоном и Запорожьем. Дело в том, что даже если новая магистраль действительно завершена, любой маршрут, проходящий вдоль Азовского моря, должен преодолевать множество ручьев и рек, а это значит, что по пути находится большое количество мостов, и все они должны быть в рабочем состоянии, чтобы поезд мог пройти.

Так или иначе, любая эффективна украинская кампания будет включать в себя систематическое подавление железнодорожной логистики с помощью дронов, что делает любые южные ж/д-линии ещё более уязвимыми, чем те, которые можно отрезать исключительно наземными войсками.

Противник всё равно будет вынужден в основном полагаться на старый маршрут, проходящий через Азовские возвышенности — по вполне понятной причине: меньше водных преград. Если украинским силам удастся выйти на линию примерно от Каменки до Волновахи, то до побережья останется всего около шестидесяти километров — что полностью укладывается в радиус действия HIMARS.

Южный театр

От Зеленого Поля до Орехова прогресс московитов, судя по картам, был нулевым. Все, что происходило в последнее время около Гуляйполя, похоже, было либо разведкой, либо отвлекающим маневром. Хотя есть предположения, что после нескольких месяцев, когда большинство людей и техники двигались в обратном направлении, подкрепление движется на юг, так что, возможно, орки хотят создать впечатление, что они действительно готовят крупную операцию. Или они беспокоятся по поводу того, что собирается предпринять Украина.

Но, судя по имеющимся данным, продвижение россиян наблюдается только в районе Каменского, вдоль бывшего русла Днепра к западу от Орехова. Здесь враг, похоже, решил просто захватить территорию, достаточно близкую к Запорожью, чтобы артиллерия могла обстреливать ее.

В качестве альтернативы, продвижение на север к Степногорску может помочь оркам оказать давление на Орехов с запада, в идеале приблизившись достаточно близко, чтобы ударить по дороге из Запорожья с помощью дронов. Еще один отвлекающий удар, который украинцы, похоже, планируют отражать обычным способом: дать врагу продвинуться немного, заставить его заплатить огромную цену, и отбросить его назад, когда ситуация это позволит.

Наконец, есть Херсон. По-прежнему поступают сообщения о многочисленных стычках на островах вдоль Днепра, но наибольшую озабоченность вызывает растущее число атак рашистских дронов. Гражданские лица по-прежнему регулярно становятся их мишенью. Эй, орки, если кто-то из вас слушает, вы же понимаете, что определенные действия заставляют гораздо большее количество людей искать способы найти и убить вас? Вы не усвоили этот урок в Афганистане? Ну, полагаю, американцы тоже не усвоили, прежде чем сбежали, как и вы.

Эндрю Таннер, New Voice

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