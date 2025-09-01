закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Где и когда дроны РФ залетали в Гомельскую область в августе

  • 1.09.2025, 12:42
Где и когда дроны РФ залетали в Гомельскую область в августе

Картина нетипичная.

Случаи нарушения воздушного пространства Беларуси при российских атаках, направленных на Украину, продолжает отслеживать «Флагшток». Сводки составлены по собственной информации и по данным, опубликованным украинскими мониторинговыми каналами Рында мониторит и eRadar в сопоставлении с данными других каналов.

После июля, рекордного по количеству залетов российских БпЛА в Гомельскую область, в августе наблюдалось относительное затишье, но картина часто была нетипичной.

Первые вторжения в воздушное пространство Гомельской области произошли вечером 30 июля.

Ночью 4 августа две группы беспилотников неустановленного типа (предположительно, ударных) заходили на Черниговщину со стороны Беларуси. Тогда впервые не фиксировались точные время и место пересечения границы и с тех пор залеты российских беспилотников стали нестандартными, что может говорить об изменении тактики атак российской армии.

По информации журналистов, один из БпЛА в ночь на 4 августа упал в Речице.

По словам одного из очевидцев, он видел пролетавший над городом БпЛА уже примерно в 22:20.

Затем российский БпЛА отмечался в Гомельской области утром 15 августа. Тогда сразу два мониторинговых канала сообщали о том, что около 9:00 и 10:00 беспилотник неустановленного типа направлялся из Беларуси к границе Киевской и Черниговской области.

Вечером 19 августа в Гомельской области вновь фиксировались российские беспилотные летательные аппараты, которые попали в воздушное пространство Беларуси при атаке территории Украины. Ситуация снова была нетипичной. По данным журналистов, около 22:00 в Наровле слышали характерный звук «мопеда». Дрон пролетел над райцентром в неизвестном направлении, сообщили свидетели.

В это время украинские мониторинговые каналы не фиксировали залеты с территории Беларуси, но замечали их позже: два «Шахеда», залетевших из Гомельской области, направлялись с Киевщины на Житомирщину за несколько минут до 23:00 — по данным канала «ППО Радар».

По информации другого канала, «еРадар», первоначально один из дронов появился в районе Чернигова в 22:30, затем локационно был потерян, и около 22:50 появился в Чернобыльской зоне в Киевской области, сообщил представитель канала «Флагштоку».

Факт пересечения границы Беларуси мониторщики зафиксировать не смогли, но отметили, что, предположительно, это был реактивный беспилотник, который развивает скорость до 300–350 км/ч. Вероятно, это первый случай использования воздушного пространства Беларуси для пролета реактивного «Шахеда».

В Наровле же слышали дрон с обычным двигателем. Это мог быть тот самый БпЛА, который 20 августа долетел до Польши и там взорвался.

Ночью 21 августа как минимум один беспилотник нарушил воздушное пространство Беларуси, залетев с территории Украины. Это произошло на фоне массированной ракетной атаки России по Украине. По данным украинского мониторингового канала «Рында мониторит», инцидент произошёл около полуночи в районе украинского Славутича.

Вечером 27 августа как минимум над двумя городами Гомельской области пролетали российские дроны — накануне ракетной атаки РФ по Украине. Около 20:00 над Речицей на небольшой высоте проследовал дрон, который по силуэту соответствует российскому БпЛА «Гербера». Позднее, в 20:15 речичане услышали гул самолета, которым оказался беларусский истребитель, отправленный для уничтожения дрона.

В тот же вечер беспилотник пролетел через Мозырь, где в разных частях города слышали характерный звук «мопеда». Украинские мониторинговые каналы не сообщали о пересечении границы Беларуси российскими БпЛА в то время. Это может говорить о том, что в Гомельскую область вторгались дроны-имитаторы «Гербера», которых плохо фиксируют радары. Всего, по данным журналистов, несколько российских БпЛА вторгались в тот вечер в Гомельскую область, но их количество не известно.

Кроме того, во время воздушной атаки в ночь на 28 августа две российские ракеты могли пролетать над территорией Беларуси. В первом случае ракета могла проследовать над выступом Брагинского района. Во втором случае — две ракеты над Гомелем, сообщил украинский мониторинговый канал «еРадар». Пролет зафиксирован около 3 часов ночи. Однако другие каналы не сообщали о таком факте, информации от жителей Гомельского района о фиксации звука пролета также не было.

В ночь с 29 на 30 августа при очередной массированной атаке РФ территории Украины как минимум 3 БпЛА использовали выступ Гомельской области — участок зоны отчуждения в Брагинском районе. Один из БпЛА шел вдоль госграницы Беларуси и Украины в Пинском районе. Есть данные о вылете только одного дрона в направлении города Припять. Судьба других беспилотников неизвестна.

Таким образом, всего за август подтверждены более 10 случаев залета российских БпЛА в Гомельскую область, но в реальности их может быть больше.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип