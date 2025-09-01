Где и когда дроны РФ залетали в Гомельскую область в августе 1.09.2025, 12:42

Картина нетипичная.

Случаи нарушения воздушного пространства Беларуси при российских атаках, направленных на Украину, продолжает отслеживать «Флагшток». Сводки составлены по собственной информации и по данным, опубликованным украинскими мониторинговыми каналами Рында мониторит и eRadar в сопоставлении с данными других каналов.

После июля, рекордного по количеству залетов российских БпЛА в Гомельскую область, в августе наблюдалось относительное затишье, но картина часто была нетипичной.

Первые вторжения в воздушное пространство Гомельской области произошли вечером 30 июля.

Ночью 4 августа две группы беспилотников неустановленного типа (предположительно, ударных) заходили на Черниговщину со стороны Беларуси. Тогда впервые не фиксировались точные время и место пересечения границы и с тех пор залеты российских беспилотников стали нестандартными, что может говорить об изменении тактики атак российской армии.

По информации журналистов, один из БпЛА в ночь на 4 августа упал в Речице.

По словам одного из очевидцев, он видел пролетавший над городом БпЛА уже примерно в 22:20.

Затем российский БпЛА отмечался в Гомельской области утром 15 августа. Тогда сразу два мониторинговых канала сообщали о том, что около 9:00 и 10:00 беспилотник неустановленного типа направлялся из Беларуси к границе Киевской и Черниговской области.

Вечером 19 августа в Гомельской области вновь фиксировались российские беспилотные летательные аппараты, которые попали в воздушное пространство Беларуси при атаке территории Украины. Ситуация снова была нетипичной. По данным журналистов, около 22:00 в Наровле слышали характерный звук «мопеда». Дрон пролетел над райцентром в неизвестном направлении, сообщили свидетели.

В это время украинские мониторинговые каналы не фиксировали залеты с территории Беларуси, но замечали их позже: два «Шахеда», залетевших из Гомельской области, направлялись с Киевщины на Житомирщину за несколько минут до 23:00 — по данным канала «ППО Радар».

По информации другого канала, «еРадар», первоначально один из дронов появился в районе Чернигова в 22:30, затем локационно был потерян, и около 22:50 появился в Чернобыльской зоне в Киевской области, сообщил представитель канала «Флагштоку».

Факт пересечения границы Беларуси мониторщики зафиксировать не смогли, но отметили, что, предположительно, это был реактивный беспилотник, который развивает скорость до 300–350 км/ч. Вероятно, это первый случай использования воздушного пространства Беларуси для пролета реактивного «Шахеда».

В Наровле же слышали дрон с обычным двигателем. Это мог быть тот самый БпЛА, который 20 августа долетел до Польши и там взорвался.

Ночью 21 августа как минимум один беспилотник нарушил воздушное пространство Беларуси, залетев с территории Украины. Это произошло на фоне массированной ракетной атаки России по Украине. По данным украинского мониторингового канала «Рында мониторит», инцидент произошёл около полуночи в районе украинского Славутича.

Вечером 27 августа как минимум над двумя городами Гомельской области пролетали российские дроны — накануне ракетной атаки РФ по Украине. Около 20:00 над Речицей на небольшой высоте проследовал дрон, который по силуэту соответствует российскому БпЛА «Гербера». Позднее, в 20:15 речичане услышали гул самолета, которым оказался беларусский истребитель, отправленный для уничтожения дрона.

В тот же вечер беспилотник пролетел через Мозырь, где в разных частях города слышали характерный звук «мопеда». Украинские мониторинговые каналы не сообщали о пересечении границы Беларуси российскими БпЛА в то время. Это может говорить о том, что в Гомельскую область вторгались дроны-имитаторы «Гербера», которых плохо фиксируют радары. Всего, по данным журналистов, несколько российских БпЛА вторгались в тот вечер в Гомельскую область, но их количество не известно.

Кроме того, во время воздушной атаки в ночь на 28 августа две российские ракеты могли пролетать над территорией Беларуси. В первом случае ракета могла проследовать над выступом Брагинского района. Во втором случае — две ракеты над Гомелем, сообщил украинский мониторинговый канал «еРадар». Пролет зафиксирован около 3 часов ночи. Однако другие каналы не сообщали о таком факте, информации от жителей Гомельского района о фиксации звука пролета также не было.

В ночь с 29 на 30 августа при очередной массированной атаке РФ территории Украины как минимум 3 БпЛА использовали выступ Гомельской области — участок зоны отчуждения в Брагинском районе. Один из БпЛА шел вдоль госграницы Беларуси и Украины в Пинском районе. Есть данные о вылете только одного дрона в направлении города Припять. Судьба других беспилотников неизвестна.

Таким образом, всего за август подтверждены более 10 случаев залета российских БпЛА в Гомельскую область, но в реальности их может быть больше.

