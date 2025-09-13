Экс-президент шведского футбольного клуба воюет против РФ на стороне Украины
- 13.09.2025, 12:25
Он имеет опыт международных операций в Боснии, Хорватии, Либерии и Конго.
Даниэль Киндберг, бывший президент шведского футбольного клуба «Эстерсунд», вступил в украинскую армию и участвует в боевых действиях против России.
Об этом сам Киндберг рассказал в интервью Svenska Dagbladet.
57-летний Киндберг, подполковник шведской армии в отставке, имеет опыт международных операций в Боснии, Хорватии, Либерии и Конго.
В мае этого года он подписал трехлетний контракт с ВСУ после медицинских и психологических проверок. Сначала его зачислили в Интернациональный легион при украинской разведке, где он командовал группой иностранных бойцов, а сейчас он служит в Третьем армейском корпусе на востоке Украины в звании старшего сержанта.
Киндберг объяснил, что отправился воевать ради будущего детей и внуков.
«Для меня эта битва должна решиться здесь и сейчас. Если мы не победим, тогда нашим детям и внукам придется завершать это дело. Я не хочу этого.
Мы должны бороться вместе с нашими украинскими сестрами и братьями. Это высший знак солидарности», — сказал функционер.
Даниэль Киндберг возглавлял «Эстерсунд» с 2010 по 2018 год. Под его руководством клуб вышел в элиту шведского футбола и играл в 1/16 финала Лиги Европы.