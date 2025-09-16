Бельгийский «Юнион» выиграл свой первый в истории матч в общем этапе Лиги чемпионов
В первом туре бельгийская команда обыграла в гостях нидерландский ПСВ.
Футболисты бельгийского «Юниона» в гостях обыграли голландский ПСВ со счетом 3:1 в первом туре общего (группового) этапа Лиги чемпионов.
В составе победителей голы забили Промис Дэвид (девятая минута, с пенальти), Ануар Аит-Эль-Хадж (39) и Кевин Макаллистер (81). У проигравших отличился Рубен ван Боммел (90).
«Юнион» провел первый в своей истории матч в основном этапе Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда впервые за 90 лет стала чемпионом страны.
В следующем туре «Юнион» 1 октября примет «Ньюкасл», ПСВ в тот же день в гостях сыграет с «Байером».
Всего в основном раунде выступают 36 команд. Лучшие восемь выйдут в 1/8 финала, команды с девятой по 24-ю ждет раунд плей-офф. Каждая команда сыграет по восемь матчей — по четыре дома и четыре на выезде с разными соперниками.