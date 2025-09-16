закрыть
16 сентября 2025, вторник, 23:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бельгийский «Юнион» выиграл свой первый в истории матч в общем этапе Лиги чемпионов

  • 16.09.2025, 22:09
Бельгийский «Юнион» выиграл свой первый в истории матч в общем этапе Лиги чемпионов

В первом туре бельгийская команда обыграла в гостях нидерландский ПСВ.

Футболисты бельгийского «Юниона» в гостях обыграли голландский ПСВ со счетом 3:1 в первом туре общего (группового) этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Промис Дэвид (девятая минута, с пенальти), Ануар Аит-Эль-Хадж (39) и Кевин Макаллистер (81). У проигравших отличился Рубен ван Боммел (90).

«Юнион» провел первый в своей истории матч в основном этапе Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда впервые за 90 лет стала чемпионом страны.

В следующем туре «Юнион» 1 октября примет «Ньюкасл», ПСВ в тот же день в гостях сыграет с «Байером».

Всего в основном раунде выступают 36 команд. Лучшие восемь выйдут в 1/8 финала, команды с девятой по 24-ю ждет раунд плей-офф. Каждая команда сыграет по восемь матчей — по четыре дома и четыре на выезде с разными соперниками.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров