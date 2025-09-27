Первый официальный матч за сборную Дембеле сыграл в Борисове 27.09.2025, 10:39

За девять лет до «Золотого мяча».

Понедельник, 22 сентября, Усман Дембеле определенно будет вспоминать как один из самых ярких и счастливых дней в жизни. Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции стал 47-м обладателем «Золотого мяча» в истории, пишет betnews.by.

9 лет назад, и тоже в первый месяц осени, в карьере Дембеле случился еще один знаменательный день. 6 сентября 2016 года он дебютировал за национальную сборную Франции на официальном уровне. Это был матч против белорусов на «Борисов-Арене».

Любопытно, но неудивительно, что, поздравляя Усмана с заслуженной наградой в соцсетях, сборная Франции и местная федерация футбола включили в фотоподборку и снимок с той игры. «Маленький Дембеле стал (очень) большим», — так гласит подпись.

За 5 дней до матча с белорусами тогда еще 19-летний вингер дортмундской «Боруссии» впервые надел футболку сборной, заменив на 63-й минуте Антуана Гризманна в товарищеском матче с итальянцами (3:1). Парой месяцев ранее «трехцветные», еще без Усмана, не реализовали отличную возможность взять золото домашнего Евро, проиграв финал португальцам.

Тот же Гризманн и самый дорогой на то время футболист мира Поль Погба были для белорусской публики наиболее желанными гостями на открытой тренировке французов в Веснянке. Дети даже взбирались на заградительную сетку, чтобы получше разглядеть любимых звезд.

Впрочем, объективы фотокамер захватили и юного Дембеле. Узнали будущего обладателя «Золотого мяча» в этом щуплом пареньке слева?

Фото: bet.news

Но самая мощная атмосфера была, конечно, на «Борисов-Арене». 12 920 человек на трибунах, весь стадион в белом (каждого зрителя ждала подарочная майка), громогласная поддержка, выступление группы Navi в перерыве…

Фото: bet.news

Так что, вполне возможно, первый «официоз» в составе сборной запомнился Дембеле еще и атмосферой. И наверняка прочувствовал он ее уже на разминке. Кстати, в YouTube отыскалось видео, как французские резервисты, в том числе Усман, играют в «квадрат» (а вернее, в круг). Улыбчивому Усману несколько раз пришлось зайти внутрь.

Снял тренировочный костюм и влетел в игру Дембеле на 69-й минуте. Он сменил Муссу Сиссоко на позиции правого полузащитника. Неудивительно, что на многих фото с Усманом соседствует левый защитник белорусов Максим Бордачев.

Фото: bet.news

В левой части поля Бордачеву помогал Никита Корзун. Опорник и будущий лучший футболист мира тоже нередко противостояли друг другу.

Но главным героем — не только в составе белорусов, но и всего матча — стал, конечно, Андрей Горбунов. Вратарь сотворил сразу 10 сэйвов и получил наивысшую среди всех участников встречи оценку от «Прессбола» (7,5). Кстати, Дембеле, как и многие партнеры, наиграл на шестерку.

Всего французы настреляли 23 удара по воротам Горбунова (против 3 у белорусов). Однако в истории остались в первую очередь статусные 0:0 для команды Александра Хацкевича на старте квалификации ЧМ-2018.

Фото: bet.news

Многие футболисты «трехцветных», разочарованные исходом (в том числе Погба, Гризманн и Жиру), проигнорировали журналистов-соотечественников в микст-зоне после матча. А вот дебютант Дембеле не отказал.

— Если не забивать в начале матчей с такими командами, как Беларусь, все становится сложно, потому что они обретают уверенность. У нас был хороший второй тайм, не хватило одного маленького гола. У нас отличная команда, мы продолжим работать и, надеюсь, попадем на чемпионат мира, — бодро проговорил Усман.

Так и вышло. В следующем году «трехцветные» — уже без травмированного Дембеле — поквитались с нашей сборной (2:1). То, что красиво начиналось, закончилось прозаически: белорусы стали последними в группе, французы — первыми. Еще через год команда Дидье Дешама с Усманом в составе станет чемпионом мира.

