закрыть
29 сентября 2025, понедельник, 12:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В горецкой ИК №9, где держат Алеся Беляцкого, не принимают сезонные передачи с овощами

1
  • 29.09.2025, 11:34
В горецкой ИК №9, где держат Алеся Беляцкого, не принимают сезонные передачи с овощами
иллюстративное фото

Речь идет о дополнительных «витаминных передачах».

В горецкой Исправительной колонии №9, где держат Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого не принимают сезонные овощные передачи разрешенные правилами внутреннего распорядка.

Речь идёт о дополнительных «витаминных передачах» из фруктов и овощей весом 10 кг, которые принимаются вместе с режимной передачей в осенне-зимний период при личной передаче родственниками (запрещено пересылать почтой).

Право на получение осуждёнными такой передачи прописано в п.113 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.

Документом предусмотрено, что получать дополнительно овощи и фрукты осуждённые могут с 1 сентября по 31 марта. Большинство исправительных учреждений такие передачи разрешили с 1 сентября.

Но, как стало известно правозащитникам, в горецкой колонии №9, где отбывают наказание повторно осуждённые администрация пока ответила категорическим отказом.

Не исключено, что для политзаключенных, которых там удерживают, такие передачи вообще будут недоступны.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук