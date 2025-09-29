В горецкой ИК №9, где держат Алеся Беляцкого, не принимают сезонные передачи с овощами 1 29.09.2025, 11:34

иллюстративное фото

Речь идет о дополнительных «витаминных передачах».

В горецкой Исправительной колонии №9, где держат Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого не принимают сезонные овощные передачи разрешенные правилами внутреннего распорядка.

Речь идёт о дополнительных «витаминных передачах» из фруктов и овощей весом 10 кг, которые принимаются вместе с режимной передачей в осенне-зимний период при личной передаче родственниками (запрещено пересылать почтой).

Право на получение осуждёнными такой передачи прописано в п.113 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.

Документом предусмотрено, что получать дополнительно овощи и фрукты осуждённые могут с 1 сентября по 31 марта. Большинство исправительных учреждений такие передачи разрешили с 1 сентября.

Но, как стало известно правозащитникам, в горецкой колонии №9, где отбывают наказание повторно осуждённые администрация пока ответила категорическим отказом.

Не исключено, что для политзаключенных, которых там удерживают, такие передачи вообще будут недоступны.

