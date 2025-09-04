Молодежная сборная Беларуси вырвала ничью у бельгийцев 4.09.2025, 20:14

1,014

Белорусские футболисты борются за путевку на чемпионат Европы.

Белорусские футболисты, чей возраст не превышает 21 года, начали квалификационный цикл молодежного чемпионата Европы.

Их первым соперником была крепкая сборная Бельгии, которая являлась неоспоримым фаворитом встречи. Однако подтвердить этот статус не смогла: белорусы, которых в марте возглавил Виталий Павлов, добились ничьей – 1:1.

Белорусская команда оказалась в роли уступающей в концовке первого тайма, но в итоге проявила волю и характер. В компенсированное время счет сравнял нападающий «Гомеля» Тимофей Симаненка, который летом перешел в команду с берегов Сожа из «Минска».

В сентябре футболистам Павлова предстоит еще один матч в группе «I», где для попадания на молодежный EURO обязательно надо занимать первое место в квинтете, хотя шансы оставит и второе. 8 сентября наша сборная сыграет с австрийцами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com