Иранцы выступают за конец исламской республики

Одна из главных причин протеста — экономический спад.

Протесты, охватившие Иран в последние недели, демонстрируют, что исламская республика сталкивается с кризисом легитимности. Рост недовольства среди населения вызван экономическим спадом, обесцениванием национальной валюты и резкой инфляцией. Многие иранцы с трудом сводят концы с концами, а меры правительства, предлагающие эквивалент всего $7 в месяц для смягчения последствий кризиса, воспринимаются как слишком мало и слишком поздно, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Помимо экономических проблем, Иран сталкивается с острой нехваткой ресурсов. Официальные лица даже предлагали переселить столицу вместе с ее 10 миллионами жителей, чтобы справиться с хроническим дефицитом воды. Население страны постепенно секуляризируется и все сильнее отвергает религиозные предписания правящей элиты. Согласно опросам, большинство иранцев поддерживает идею конца исламской республики.

Часть населения поддерживает возвращение монархии, флаг эпохи Пехлеви нередко появляется на митингах, а наследный принц Реза Пехлеви рассматривается как потенциальный лидер. Но масштабы его поддержки пока не ясны, а другие оппозиционные силы пассивны.

Для поддержания давления на режим потребуется более четкая координация, структура и коммуникационная стратегия внутри страны и за ее пределами. Сегодня власти активно блокируют ключевые способы коммуникации, чтобы препятствовать взаимодействию между протестующими.

