Axios: Перемирие США и Ирана стало результатом закулисных переговоров 8 8.04.2026, 10:58

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Ключевые сигналы передавались через курьеров.

За кулисами резкой эскалации между США и Ираном развернулись интенсивные дипломатические переговоры, завершившиеся временным перемирием. По данным источников, близких к переговорам, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые с начала конфликта поручил своей делегации двигаться к соглашению, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Решение было принято на фоне жестких заявлений президента США Дональда Трампа, который публично угрожал «полным уничтожением» Ирана. В то же время Пентагон готовился к масштабной военной операции, а союзники США ожидали возможного ответного удара Тегерана. В самой стране часть мирных жителей покидала дома, опасаясь эскалации.

Переговоры проходили в напряженной и хаотичной атмосфере. Посредниками выступили представители Пакистана, Египта и Турции, которые передавали предложения между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Изначально американская сторона резко раскритиковала иранский план, однако к вечеру стороны согласовали обновленный вариант — двухнедельное прекращение огня.

Ключевую роль сыграл сам Хаменеи, который, по данным источников, участвовал в процессе лично. Его согласие стало решающим фактором для заключения сделки.

Во вторник стороны фактически согласовали условия перемирия. После консультаций с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и пакистанским руководством Трамп одобрил соглашение, и американские силы получили приказ остановить подготовку к ударам.

Иран подтвердил готовность соблюдать перемирие и частично открыть Ормузский пролив для судоходства. Однако значительные разногласия сохраняются, и риск возобновления конфликта очень высок.

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